De cuánto es la jubilación máxima en enero 2026: esto cobran

Jubilación mínima: el monto en enero.

Este mes de enero, el sistema previsional arranca el año con una nueva actualización de haberes de los jubilados que vuelve a poner el foco en los montos máximos que paga la ANSES. El primer mes del calendario incorpora el ajuste mensual por inflación y define los ingresos que rigen para jubilados y pensionados durante todo el período.

El aumento aplicado en enero es del 2,47%, calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre de 2025. Este porcentaje se suma a los haberes vigentes y alcanza tanto a las jubilaciones mínimas como a las más altas, aunque con un impacto distinto según cada caso.

Jubilaciones de ANSES: cuánto se cobra.

Jubilación máxima: el monto que se cobra en enero

Con la actualización de enero, la jubilación máxima pasa a ser de $2.350.453,70. Este valor representa el tope del sistema previsional y no incluye bonos ni refuerzos adicionales, que están reservados únicamente para los ingresos más bajos.

El haber máximo se liquida según el cronograma habitual de pagos de ANSES, organizado por terminación de DNI, y se mantiene sin adicionales extraordinarios, a diferencia de lo que ocurre con la jubilación mínima. Para tener una referencia completa del esquema vigente, la jubilación mínima se ubica en $349.299,32, a la que se suma el bono mensual de $70.000, llevando el ingreso total a $419.299,32 en enero. Este refuerzo no se incorpora al haber base, pero sí mejora el monto final que perciben quienes cobran el mínimo.

En el mismo sentido, otros beneficios previsionales también se actualizan:

PUAM : $279.439,46.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $244.509,52, que ascienden a $314.509,52 con el bono incluido.

Así, enero de 2026 consolida un esquema con aumentos automáticos por inflación y refuerzos focalizados, donde la jubilación máxima queda claramente definida como el techo del sistema, sin adicionales, mientras que los ingresos más bajos concentran los bonos destinados a sostener el poder de compra.

ANSES: cuánto se paga de jubilados.

Cuánto se cobran las jubilaciones en febrero tras el dato de inflación

Tras la difusión del índice de inflación de diciembre, quedó definido el aumento que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará a jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de febrero de 2026. Conforme a la fórmula de movilidad vigente, ajustada por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), los haberes registrarán una suba del 2,8%, acorde al movimiento del costo de vida.

Este nuevo ajuste se suma a los incrementos del 1,9% otorgado en octubre, del 2,1% en noviembre, del 2,3% de diciembre y del 2,5% en enero bajo el esquema de actualización mensual establecido por el Decreto 274/2024, que reemplazó al mecanismo trimestral anterior. Respecto al mes previo, el incremento para el haber mínimo será de $ 9.780,38, menos que un kilo de queso cremoso ($ 11.526,22), según las estimaciones del Indec.