El aumento que Milei le dará a los jubilados en febrero: dos kilos de pan o tres mantecas

Con el último dato de inflación de diciembre que difundió el Indec ya se puede confirmar el aumento de jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses que regirá a partir de febrero: apenas 2,8%. Traducido en cifras más claras, para el haber mínimo se trata de un incremento de solo $ 9.780,38, un monto que no alcanza ni para comprar un kilo de paleta.

El ajuste sobre el sistema previsional explicó buena parte del superávit fiscal del que se jacta el Gobierno en lo que va de gestión. Con el sistema indexado al índice de precios al consumidor, es la inflación la que determina los aumentos mensuales de los jubilados. Bajo el enfriamiento de la economía anclado en la depresión del salario, los aumentos que paga la Anses son cada vez más bajos y no valen ni para comprar 2 botellas de champú. Literal.

De acuerdo a estimaciones propias en base a los últimos datos del Indec, con menos de $ 10 mil de suba para febrero, un jubilado de la mínima podría comprar esta cantidad de los siguientes productos:

Pan francés tipo flauta por kilo: $ 4.024,63 (2,4 kilos)

Arroz blanco simple por kilo: $ 1.701,36 (5,7 paquetes)

Fideos secos tipo guisero 500 gramos: $ 1.549,18 (6,3 paquetes)

Asado por kilo: $ 15.094,30 (600 gramos)

Carne picada común por kilo: $ 8.624,25 (1,1 kilos)

Paleta por kilo: $ 14.263,11 (700 gramos)

Cuadril por kilo: $ 17.733,28 (550 gramos)

Filet de merluza fresco por kilo: $ 10.611,88 (900 gramos)

Aceite de girasol botella de 1,5 litros: $ 5.326,38 (1,8 botellas)

Queso cremoso por kilo: $ 11.526,22 (840 gramos)

Manteca 200 gramos: $ 3.804,08 (2,57 mantecas)

Dulce de leche 400 gramos: $ 3.266,74 (3 potes)

Champú 400 centímetros cúbicos: $ 6.237,12 (1,5 champu)

Yerba mate 500 gramos: $ 2.446,02 (4 paquetes)

Según un informe del Observatorio Mate, cada jubilado perdió, en promedio, casi 5 millones de pesos desde la asunción de Javier Milei. En este período, las jubilaciones y pensiones se consolidaron como uno de los principales ejes del ajuste fiscal del Gobierno al punto de que concentraron un recorte equivalente a 16,5 billones de pesos, mientras el haber medio quedó un 23% por debajo del nivel de 2023. Como consecuencia, la jubilación mínima apenas alcanza hoy para cubrir un tercio del costo real de una canasta básica para personas mayores.

Alimentos que los jubilados no pueden comprar

El índice de inflación de diciembre volvió a evidenciar fuertes presiones sobre los precios de los alimentos, con aumentos concentrados en bienes clave de la canasta básica. Carnes, frutas, lácteos y pan encabezaron las subas, en un escenario atravesado por ingresos que avanzan por debajo de los precios, un consumo en retroceso y el arrastre de incrementos previos en combustibles y transporte que continuaron impactando en los valores finales.

En ese marco, el rubro alimentos y bebidas mostró un alza mensual del 3,1%, acelerándose frente a noviembre y ubicándose por encima del promedio general del índice de precios. En la comparación interanual, el aumento alcanzó el 32,2%.

Las mayores subas del mes se concentraron en carnes y derivados. El asado lideró los incrementos con un avance del 13,5% mensual, seguido por el cuadril (10,4%), la nalga (9,9%) y la paleta (9,5%). Incluso los cortes de menor precio, como la carne picada común, registraron aumentos cercanos al 8%.

Al observar la evolución interanual, los precios de la carne vacuna muestran alzas muy por encima del promedio general de inflación, con incrementos que oscilan entre el 60% y el 72%. Esta dinámica refleja tanto el impacto de los costos productivos como la recomposición de valores tras períodos de rezago relativo.

El segundo rubro con mayores aumentos fue el de frutas y verduras, donde se verificaron algunos de los saltos más marcados del mes. El limón encabezó las subas con un incremento del 31,2%, mientras que la manzana avanzó 16,4% y la naranja alrededor del 10%.

En el caso de los lácteos, los aumentos fueron más moderados, aunque con impacto directo en el gasto cotidiano. El yogur subió 3,9% y la leche entera en sachet registró un alza del 3,5% durante diciembre. Si bien estas variaciones fueron inferiores a las observadas en carnes y frutas, afectan de manera sensible al presupuesto de los hogares.

El pan común también figuró entre los productos con mayores ajustes del mes, con una suba del 6,3%, impulsada por el encarecimiento de insumos y costos logísticos.

Otros bienes de consumo habitual mostraron incrementos más contenidos, pero persistentes. El azúcar aumentó 4,1%, las arvejas 3,4%, el jabón en polvo 3,9% y el champú 3,3%. En el caso del aceite de girasol, el avance mensual fue del 2,8%, aunque en términos interanuales acumula un alza superior al 50%.

Si bien estos aumentos son menos notorios que los registrados en carnes, también contribuyen a mantener la presión inflacionaria sobre la canasta básica. En el combo, precios que para una jubilación mínima son imposibles.