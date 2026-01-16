Cuánto cobran jubilados en febrero 2026 en Argentina

Jubilaciones: el monto que aumentan

En línea con el último dato de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente a diciembre, en febrero de 2026 los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 2,8% en sus haberes. La actualización se realiza bajo la fórmula vigente desde abril de 2024, que ajusta las jubilaciones exclusivamente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La actual fórmula de movilidad fue establecida por decreto durante el primer año de gestión del presidente Javier Milei, luego de un período inicial de alta inflación que provocó una fuerte licuación de los ingresos previsionales. Desde entonces, los haberes se actualizan mensualmente por inflación, sin mecanismos de recuperación real del poder adquisitivo.

Cuánto cobran los jubilados en febrero de 2026

Con el incremento del 2,8%, el haber mínimo jubilatorio en febrero de 2026 será de $359.219,42. A ese monto se le suma el bono previsional de $70.000, que continúa congelado desde marzo de 2024, por lo que el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo alcanzará los $429.079,70.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto ascenderá a $287.375,53, equivalente al 80% de la jubilación mínima. Por su parte, las pensiones no contributivas por invalidez o por vejez se ubicarán en torno a los $251.453,59, lo que representa aproximadamente el 70% del haber mínimo. De esta manera, el impacto del aumento se distribuye de forma proporcional entre los distintos beneficios previsionales, aunque el bono sigue siendo un componente clave para sostener los ingresos más bajos.

ANSES: cuánto aumentan las jubilaciones

La evolución de las jubilaciones durante el Gobierno de Milei

Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte sobre el deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones desde el cambio de fórmula. Según el relevamiento, en el trimestre octubre-diciembre de 2025, las jubilaciones que no perciben bono se ubicaron 2,3% por debajo del poder de compra registrado en el último trimestre del gobierno anterior.

La situación es aún más desfavorable para quienes sí cobran el bono: en ese caso, la pérdida de poder adquisitivo alcanza el 16,8% en comparación con el mismo período de referencia.

En diciembre de 2025, con el aumento del 2,3% correspondiente al IPC de octubre, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886. Sin embargo, el informe señala que, de haberse mantenido la fórmula de movilidad anterior, ese haber habría ascendido a $434.279, lo que implica una diferencia del 27,4%.

Aumento de las jubilaciones ANSES

El bono congelado y el veto al aumento previsional

Uno de los puntos más cuestionados del esquema actual es la congelación del bono previsional en $70.000, que no se actualiza desde marzo de 2024. En un contexto de inflación acumulada elevada, la falta de actualización del bono profundiza la pérdida de ingresos reales de los jubilados que dependen de ese complemento.

A esto se suma el veto presidencial al aumento de jubilaciones aprobado por el Congreso en julio de 2025. Esa iniciativa contemplaba un incremento excepcional del 7,2%, destinado a completar la inflación de enero de 2024, junto con la actualización del bono a $110.000, con ajustes posteriores por inflación.

Además, el proyecto incluía la prórroga por dos años de la moratoria previsional y modificaciones en la PUAM, como la posibilidad de acceso a partir de los 60 años para las mujeres, la compatibilidad con empleo registrado y con pensión por viudez. Todas esas medidas quedaron sin efecto tras el veto.