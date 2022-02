Cómo les fue a jubilaciones y salarios en el duelo con la inflación

La inflación de 2021 y las subas registradas estas semanas mantienen en la cuerda floja quienes vieron caer su poder adquisitivo durante el macrismo y la pandemia.

Los salarios subieron 53,4% el año pasado en promedio, pero con una enorme disparidad entre trabajadores formales y no registrados. Las jubilaciones, por su lado, se incrementarán 12,28% desde marzo. La inflación de 2021 y las subas registradas estas semanas mantienen en la cuerda floja a varios grupos, que vieron caer su poder adquisitivo durante el macrismo y la pandemia.

Los salarios crecieron 2,5% en términos reales en 2021 pero en promedio. Al desglosar el informe del Indec se observa que los del sector público lideran la suba (58,7%), seguidos por el privado registrado (55,3%), ambos por arriba de la inflación del 50,9%.

En la otra vereda se pararon los trabajadores informales, que vieron subir sus ingresos un magro 40,5%. Perdieron así más de diez puntos de poder adquisitivo en doce meses. La brecha hubiera sido superior si no la recortaban en diciembre, cuando sus salarios aceleraron su alza al 5,8% mensual, el doble que los empleados estatales y el triple que los del privado que figuran en las plantillas. Este comportamiento se debió a que en el último mes del año se aplicaron menos aumentos de cuotas paritarias que en noviembre, explicaron desde el Ministerio de Economía.

Por su parte, ANSES anunció que las jubilaciones se incrementarán 12,28% desde marzo, según surge de la aplicación de la fórmula aprobada en diciembre de 2020. Este dato se encuentra cercana a las expectativas de inflación para el período enero-marzo. Los aumentos estimados en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estima 12,49% en el trimestre.

Según explicó el Presidente en Twitter, supera en 2,4 puntos porcentuales al aumento que se hubiese otorgado en el mismo período con la fórmula de la gestión anterior. “Esta recomposición progresiva de los haberes se suma a dos políticas de inclusión previsional muy importantes que implementamos desde el año pasado, como fueron el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado y la Jubilación Anticipada”, planteó Alberto Fernández.

Desde CEPA explicaron que “si se considera la jubilación mínima desde principios de 2019 en adelante, se observa que la curva se mantiene relativamente estable”, con los saltos relacionados con el impacto de los bonos que entregó el Gobierno. Esto quiere decir que “no se recuperan aún los valores perdidos durante los 4 años de gestión de Cambiemos, pero las jubilaciones no pierden contra la inflación”.

En tres de las primeras cuatro actualizaciones jubilatorias de 2021 con la nueva fórmula lograron superar la inflación, recuerda el centro de estudios. En la primera actualización hubo un incremento de 8,07%, mientras que la inflación lo sobrepasó con un 12,92%. No obstante, desde la segunda en adelante, el resultado se invirtió: 12,12% vs 10,98%, 12,39% vs 9,27% y 12,11% vs 10,12%.

A sabiendas de esto, el Gobierno compensó el desfasaje de la primera movilidad con dos bonos de $ 1.500 pagaderos en abril y mayo. Para subsanar el efecto de la primera actualización sobre el segundo trimestre pagó también un bono de $ 5.000 en agosto. Finalmente, los jubilados percibieron hasta $ 8.000 en diciembre.

La fórmula permitió mejorar el derrotero de la evolución del haber, permitiendo que 2021 cierre con un ajuste previsional del 52,67%, contra una inflación del 50,79%. En contraste, con la fórmula de Mauricio Macri la actualización hubiese sumado sólo 49,6%.