Massa anunció que el Gobierno pagará un bono para los jubilados

En su primera conferencia de prensa como ministro de Economía, Sergio Massa adelantó que los jubilados recibirán un plus por los altos niveles de inflación. La próxima semana se anunciará el aumento de septiembre por ley de movilidad.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que el 10 de agosto va a anunciar el índice de movilidad jubilatoria "pero con un refuerzo para los jubilados”, al presentar las primeras medidas económicas de su gestión en una conferencia de prensa en la sede del Palacio de Hacienda. Se espera que el incremento de todas las prestaciones de Anses será del 15% en septiembre, producto de la ejecución de la ley de movilidad. Asimismo, habrá un bono adicional para jubilados que cobren el haber mínimo y realizaron los 30 años de aporte.

Debido a la espiralización de la inflación, el Gobierno otorgará un bono extra para jubilados con el objetivo de alivianar el golpe al bolsillo. Aún no se brindaron precisiones sobre si la suma adicional alcanzará al grueso de los beneficiarios o si habrá un corte por categoría de haberes con foco en los perceptores de la mínima.

Un plus en agosto para jubilados

Por un artículo de la ley 27.426, los jubilados que cobran el haber mínimo y realizaron los 30 años de aporte recibirán en agosto una suma aproximada a los $ 1.700 que permiten alcanzar el 82% del salario mínimo, vital y móvil. El beneficio alcanzará a más de un millón de personas que forman parte del sistema previsional y que cobraban un monto inferior al que fija la ley.

El artículo 125 bis de la ley establece: "El Estado nacional garantiza a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU) que acrediten 30 años o más de servicios con aportes efectivos, el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al 82% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil, instituido por el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y sus modificatorias vigente en cada período". Por ende, hay jubilados que deberán cobrar un adicional para llegar a ese monto.

El haber mínimo para los jubilados y pensionados es de $ 37.525, pero el salario mínimo se actualizó en agosto y llegó a los $ 47.850. Así, el pago de la erogación adicional será de $ 1.712 para trepar al equivalente al 82% del valor del Salario Mínimo Vital y Móvil. Se espera que alrededor de 1.100.000 jubilados perciban en agosto un total de $ 39.237.

Quienes accedieron al cobro de sus haberes por aplicar a una moratoria y no realizaron los 30 años de aportes no serán alcanzados por el aumento. Según el calendario que difundió la Anses, el lunes 8 de agosto comenzarán a pagarse las jubilaciones y pensiones que no superen los $ 42.178 a titulares con DNI terminados en 0.