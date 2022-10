Entregaron 2.500 tablets a jóvenes y adultos mayores en Berazategui

El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, junto al intendente de Berazategui, Juan José Mussi, entregaron hoy 2.500 tablets para jóvenes y adultos mayores, en el marco del programa "Conectando con Vos", desplegado desde el organismo nacional.

"Desde Enacom estamos visitando los municipios que más necesitan conectividad, porque hoy no tener Internet significa estar fuera del sistema, significa no poder estudiar, ni trabajar, ni comunicarse con familia y amigos, y hasta no poder ver los partidos. Por eso estamos aquí, para que puedan hacer todo eso", señaló Ambrosini.

En el acto realizado en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo, el funcionario subrayó que, "otra vez, el Estado vuelve a estar donde más se lo necesita".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Al respecto, Mussi subrayó que, cuando el Enacom va a este municipio bonaerense, "lo hace para traer respuestas y soluciones", y remarcó que "las tablets son un derecho que el Gobierno les permite ejercer".

Desde el organismo indicaron que las autoridades firmaron el convenio y entregaron 2.500 tablets a jóvenes, adultos y adultas mayores, y precisaron que el programa cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de pesos del Fondo Fiduciario del Servicio Universal.

Con información de Télam