Fuerte aumento de la inversión en hidrocarburos y minería durante el primer trimestre

Según el BCRA, las Inversiones Extranjeras Directas durante el primer trimestre del año fueron del 3810 millones de dólares. El principal rubro captador fue la industria manufacturera, seguido por hidrocarburos y minería.

En el primer trimestre del año, la inversión extranjera directa (IED) alcanzó ingresos netos por US$ 3.810 millones. Este dato representó un crecimiento en términos interanuales del 2%, según informó el Banco Central. Los sectores que captaron los mayores flujos fueron la industria manufacturera, hidrocarburos y minería, mientras que en tercer lugar quedó comercio al por mayor y menor. En cuanto a la renta de capital por las IED, los bancos estuvieron en el podio, a partir de sus tenencias en títulos valores. A partir de la persistente suba de la tasa de interés, en línea con las presiones del FMI, las entidades del sistema financiero no paran de aumentar su rentabilidad.

Según la información del Banco Central, los ingresos netos de inversión extranjera directa (IED) estuvieron explicados por las transacciones de deuda y por la reinversión de utilidades (US$ 1.892 millones y US$ 1.772 millones, respectivamente), mientras que los ingresos por aportes de capital fueron de US$ 162 millones y se produjeron egresos netos de US$ 16 millones por fusiones y adquisiciones.

En el primer trimestre de 2023, el 92% de los aportes de capital tuvieron como destino tres sectores: “Explotación de minas y canteras”, con el 46% del total; “Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas”, con el 32%; e “Industria manufacturera”, que explicó el 15% del total de aportes.

La “Industria manufacturera” acumuló un stock de USD 48.081 millones, un crecimiento trimestral del 2% e interanual del 14%. Al interior de este sector, los rubros más destacados fueron “Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques”, con un alza interanual del 37%; seguido por “Elaboración de productos alimenticios” con una suba interanual del 9% y en tercer lugar, “Fabricación de sustancias y productos químicos”.

En el caso de explotación de minas y canteras, la “extracción de petróleo crudo y gas natural” reunió un stock de IED de USD 19.242 millones, es decir un crecimiento trimestral del 2% e interanual del 8%. En relación a la minería, se acumuló un stock de inversión directa de USD 4.470 millones, lo que equivale a un alza trimestral del 2% e interanual del 13%.

A su vez, los sectores que captaron mayores flujos de inversión en el primer trimestre de 2023 fueron las “sociedades tomadoras de depósitos, excepto el Banco Central”, las que concentraron el 32% de los flujos de IED con US$ 1.221 millones; seguido por Industria manufacturera, con US$ 1.108 millones, que explicó el 29% del total y revirtió la caída registrada en el cuarto trimestre de 2022.

En el caso de las ganancias de las empresas captadoras de depósitos, este resultado se explicó por sus tenencias en “títulos valores”. Según el informe sobre bancos que elabora la autoridad monetaria, la ganancia de las entidades privadas representó en los últimos doce meses el 72% de todo el resultado registrado por el sistema financiero, para el mes de junio.

La principal ganancia de estas empresas estuvo explicada en sus tenencias de títulos valores. En los últimos doce meses, incrementaron sus ingresos por esta vía en un 94%, comparado con el período junio 2022-2021.

A su vez, el BCRA informó que durante el período enero–marzo, los flujos transaccionales de deuda de ID resultaron en ingresos netos por USD 1.892 millones, impulsados principalmente por el alza de la deuda por importaciones de bienes con empresas relacionadas. “Esta cifra reflejó un incremento en el trimestre de USD 3.578 millones y una caída interanual de USD 482 millones”, indicó el último reporte del BCRA sobre IED.

Los principales flujos de IED provinieron desde los Estados Unidos, con ingresos netos por US$ 968 millones; seguido por Brasil, con US$ 871 millones, y España, con US$ 630 millones. Luego se ubicaron Uruguay, con US$ 245 millones; China, con flujos netos por US$ 162 millones, y Francia, con US$ 155 millones.