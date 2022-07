La balanza comercial de junio cerró con déficit de US$115 millones

La balanza comercial registró en junio un déficit de 115 millones de dólares, el primer saldo negativo desde diciembre de 2020 a la fecha, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El déficit verificado en el sexto mes del corriente año estuvo explicado esencialmente por los aumentos en las compras de gas natural licuado y gasoil, por 422 millones de dólares en ambos casos; gas natural en estado gaseoso, por 117 millones de dólares; y fosfato monoamónico, por 106 millones de dólares), entre otras subas.

En junio, las exportaciones sumaron US$ 8.432 millones, con un incremento del 20% interanual, mientras que las importaciones fueron por US$ 8.547millones, con un alza del 44% respecto a igual mes de 2021.

El Indec dio cuenta que si hubiesen prevalecido los precios de junio del año paso, el saldo comercial habría arrojado un superávit de US$ 224 millones de dólares.

Esto último se explica en que índice de precios de las exportaciones aumentó 20,7%, por debajo de los valores de los productos importados, que subieron 26,4%.

En este marco, el resultado del intercambio comercial a lo largo del primer semestre del año marcó un saldo positivo de US$ 3.093 millones, frente a los US$ 6.774 millones de enero-junio del 2021.

Entre los factores que impactaron en el resultado del sexto mes del año, según el informe del Indec, se ubicó también el el valor unitario del flete internacional, de US$ 107,3 por tonelada, lo que resultó 48,4% superior al de igual período de 2021 (US$ 72,3 ) y 94,7% mayor que el de junio de 2020 (US$ 55,1).

En junio las cantidades de productos primarios vendidos cayeron 12,3% en términos interanuales, lo que fue parcialmente compensado por un aumento del 15,4% en los precios, con lo que este rubro sumó un total de US$ 2.049 millones.

Por su parte, las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario registraron

una suba de 3,7% en lo que respecta a las cantidades vendidas, con precios 21% más elevados que doce meses atrás, lo que dejó una facturación total de US% 3.474 millones.

En tanto, el volumen de los envíos de Manufacturas de Origen Industrial subió 4%, con precios 12% superiores a los del año pasado, lo que determinó un ingreso de divisas de US$ 2.183 millones

Un rubro en el que se observó un aumento en las cantidades vendidas con mayor fuerza, del orden del 11%, fue en Combustible y Energía, con precios 69% mayores que en junio de 2021, con una facturación total de US$ 727 millones

Por el contrario, la importación de Combustibles y Lubricantes marcó un aumento de 19% en las cantidades con valores 118% mayores que en junio de 2021, lo que determinó pagos por US$ 1.953 millones, un monto equivalente a más del doble que el registrado el año pasado.

En lo que respecta a los principales socios comerciales, el informe del Indec detalló que Brasil sigue siendo el principal actor, con exportaciones por US$1.240 millones e importaciones por US$1.693 millones, con un saldo negativo de US$453 millones.

En segundo lugar se ubicó EEUU, con exportaciones por US$734 millones e importaciones por US$1.539 millones, con un déficit de uS$966 millones.

Las ventas a China, por su parte, sumaron US$613 millones y las compras US$1.579 millones, con un saldo negativo de US$966 millones.

Los dos principales saldos positivos se dieron en el intercambio comercial con la India y con Chile, que marcaron en junio superávits de US$385 millones y US$287 millones, respectivamente.

Con información de Télam