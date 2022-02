El intercambio comercial de enero registró un superávit de US$ 296 millones

El intercambio comercial durante enero dejó un superávit de US$ 296 millones, producto de exportaciones que crecieron 12,9%, hasta US$ 5.547 millones; y el fuerte incremento de las importaciones del 36,6%, que alcanzaron los US$ 5.251 millones, informó hoy el Instituto Nacional de estadísticas y Censos (Indec).

El primer mes del año logró así un intercambio comercial de US$ 10.798 millones, con un alza del 23,3% interanual.

Con información de Télam