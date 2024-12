¿Se va? Impacto en River por lo que se supo de Borja y preocupa a Gallardo

Impacto en River por lo que pasó con Borja y preocupa a Gallardo

El colombiano Miguel Ángel Borja es una de las principales figuras de River Plate y una noticia recibida en las últimas horas en Núñez impactó de lleno en el cuerpo técnico comandado por Marcelo Gallardo. Lo sucedido con el atacante que perdió la titularidad con el paso de los partidos no es un hecho menor, ya que se perfilaba para ser parte del plantel en el 2025. Si bien no está confirmada su salida, es posible que se concrete en las próximas semanas.

El CSKA de Moscú tiene en la mira al goleador y todo se encamina a que lo contrate en el mercado de pases venidero. El conjunto ruso ya avanzó por el "Colibrí" pero aún no hubo acuerdo con la dirigencia del "Millonario". Lo cierto es que, para contar con él en el primer equipo, tendrán que desembolsar una importante cantidad de dinero debido a la cláusula de recisión que cambiará a partir del mes de enero del año que viene.

Quien filtró la información fue el periodista Pipe Sierra y ahora se especula con que al futuro de Borja está cada vez más lejos de River. En caso de que el club de Rusia quiera contratarlo se verá obligado a pagar 4 millones de dólares. Por supuesto, la poca actividad que el delantero tiene como titular sería determinante para su salida que, todo indica, será por la mitad de lo que pagó el "Millonario" por él en junio del 2022.

Si finalmente llegan a un acuerdo, los que quedarán descartados serán algunos clubes de la MLS que preguntaron por él antes del mercado de pases y el "Colbrí" saldría por segunda vez del continente en su carrera. De hecho, la única vez que jugó en Europa fue vistiendo los colores de Livorno de Italia en la temporada 2013/2014. A su vez, pasó por varios equipos colombianos, brasileños y hasta jugó en Olimpo de Bahía Blanca en 2014.

Miguel Borja está en la mira del CSKA de Rusia y encendió las alarmas de Marcelo Gallardo en River Plate

Los números de Borja en River

Partidos jugados : 109.

: 109. Goles : 54.

: 54. Asistencias : 7.

: 7. Títulos: Liga Profesional de Fútbol y Trofeo de Campeones 2023; Supercopa Argentina 2024.

Gallardo se ilusiona con la vuelta de una figura que brilló en River

Mientras en River Plate esperan por el útlimo partido del año contra Racing en Avellaneda para darle cierre a una temporada en la que cosecharon un título, Marcelo Gallardo ya piensa en los refuerzos para el mercado de pases venidero. Una estrella que brilló con la camiseta del "Millonario" de la mano del "Muñeco" retumbó en las paredes del Estadio Monumental en las últimas horas y en Núñez sueñan con su regreso. Por supuesto, todo dependerá de las negociaciones, pero la chance está a la vuelta de la esquina.

Luego de un olvidable paso por Inter de Porto Alegre de Brasil en el que marcó muy pocos goles y no ganó títulos, Lucas Alario dejaría la institución en las próximas semanas. Tanto con Eduardo "Chacho" Coudet como el entrenador actual a cargo -Roger Machado-, el delantero surgido en Colón de Santa Fe no tuvo mucho rodaje a lo largo del 2024 y su futuro estaría fuera de dicho club. Si bien hay dos posibles destinos en el horizonte para el "Pipa" lejos de Argentina, en la "Banda" no pierden la ilusión.