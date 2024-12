Santa Fe advierte por la desregulación del Transporte que decretó el Gobierno: "Anarquía total del sistema"

El gobierno de Javier Milei, a través de la Secretaría de Transporte, avanzó en la desregulación de los micros de media y larga distancia, con el objetivo de desburocratizar el sector y generar "más competencia y oferta". Sin embargo, las cámaras del sector manifiestan su temor por el futuro de los servicios. Desde la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (Atap) de Santa Fe consideran que, con esta medida, se va hacia "un cambio muy radical con consecuencias graves para el empleado”.

La medida del Ejecutivo nacional implica, principalmente, la creación de un Registro Nacional del Transporte de pasajeros, que busca generar un "ahorro de tiempo en la gestión de trámites burocráticos y una mayor transparencia". Su creación fue oficializada a través del Decreto 883/2024 firmado por Milei, así como por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

De esta forma, la Secretaría de Transporte permite "el libre establecimiento de recorridos, horarios, precios y duración de los servicios por parte de los transportistas". El objetivo es "la liberalización, modernización y desregulación del transporte automotor de pasajeros y su adaptación a la dinámica de transporte actual", señaló el comunicado oficial.

Aunque busca facilitar las condiciones para las empresas, las propias cámaras transportistas manifestaron sus resquemores por esta nueva medida oficial, pese a que ya les había sido anticipada por las autoridades. El presidente de Atap, Leandro Solito, mostró su rechazo a la medida de la gestión libertaria: "Nosotros abogamos por un sistema regulado. Esto es de Nación, lo que no quita que pueda replicarse en la provincia, ya que el gobernador se muestra cerca del presidente. El transporte va a camino a un cambio muy radical con consecuencias graves para el empleado", dijo Solito.

En ese sentido, sostuvo que “va a significar una anarquía total del sistema” y expresó su preocupación al respecto. “Hasta ahora se mantiene en el gobierno provincial la vieja normativa, lo que no implica que no pueda adherir por un decreto o pueda establecer algunas excepciones en la legislación. Implicaría modificaciones de fondo porque la ley provincial del Transporte es una ley de regulación, no de desregulación. El Estado es el poder concedente de los servicios", señaló en diálogo con Uno de Santa Fe.

La desregulación del Transporte permitió que las empresas nieguen los pasajes gratis para personas con discapacidad

A partir de la desregulación del servicio de transporte, muchas empresas de micros de media y larga distancia comenzaron a limitar, o directamente negar, la entrega de pasajes gratuitos para personas con discapacidad, que se estableció con dos decretos anteriores del año 2004 y 2006.

Diego Dorta, de la Asamblea de Organizaciones de la Dirección de Discapacidad, explicó que las empresas se amparan en el decreto 883/2024 para negar ese beneficio. “Acá hay una clara vulneración de derechos por parte de las empresas y una falta de control del Estado, que es el que tiene que garantizar que se cumplan las leyes”, cuestionó en diálogo con Rosario/12.

En paralelo a los reclamos en distintos puntos del país, el diputado nacional de Santa Fe Eduardo Toniolli impulsó un pedido de informes en el Congreso por este tema y advirtió que la desregulación genera “un viva la pepa” en materia de transporte, donde el Estado tiene cada vez menos posibilidades de control.

El legislador del peronismo señaló que, además de Rosario, se registraron denuncias en otras ciudades como Paraná, Bariloche, San Juan y Buenos Aires. “Lo que argumentan las empresas del sector es que la desregulación que firmó el Gobierno les habilita a desentenderse de eso que hasta ahora era una obligación", evaluó el dirigente en declaraciones para el mismo medio.