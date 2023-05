El intercambio comercial de abril dejó un déficit de US$ 126 millones, informó el Indec

El intercambio comercial de abril dejó un déficit de US$ 126 millones, frente al superávit de US$ 1.454 millones de igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, el primer cuatrimestre del año cerró con un saldo negativo de US$ 1.469 millones, contra una ganancia de US$ 2.840 millones del 2022, año que terminó con un superávit de US$ 6.923 millones.

Con información de Télam