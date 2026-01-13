EN VIVO
Inflación

Uno por uno: todos los índices en los que impactará la inflación de diciembre

Cuáles son los servicios y valores que están referenciados en la inflación. Cómo impactará el mes que viene.

13 de enero, 2026 | 16.38

El Indec dio a conocer este martes la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre y el cierre de 2025, un indicador clave que dispara una serie de actualizaciones que atraviesan presupuestos familiares, estatales y empresariales.

La inflación de diciembre fue de 2,8%, según el Índice de Precios al Consumidor que difundió el Indec. De esta manera, la inflación en el 2025 fue de 31,5%. En la medición contra noviembre, Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) fueron las divisiones con mayor aumento durante en el último mes del año. Mientras tanto, en las de menor variación se ubicaron Prendas de vestir y calzado y Educación con 1,1% y 0,4%, respectivamente.

Seguridad Social y Ayuda Estatal

Estos pagos se ajustan mensualmente de forma automática siguiendo el IPC (con dos meses de rezago):

  • Jubilaciones y Pensiones: haberes de ANSES, PUAM y Pensiones No Contributivas.
  • Asignaciones: AUH (Hijo), AUE (Embarazo) y las asignaciones familiares (SUAF) por nacimiento, adopción, etc.
  • Seguro por Desempleo: también sigue la actualización directa.

Impuestos y Trámites Fiscales

El costo de ser contribuyente y los límites para pagar impuestos se mueven con la inflación:

Monotributo: los topes de las categorías y las cuotas mensuales (actualización semestral). Antes del 20 de enero los contribuyentes deben efectuar su recategorización.
Impuesto a las Ganancias: el “piso” salarial a partir del cual los empleados empiezan a pagar este impuesto.
Impuesto a los Combustibles: impacta directamente en el precio final de la nafta y el gasoil.

Vivienda, Créditos y Servicios

Los costos fijos del hogar y las deudas bancarias están indexados:

  • Alquileres: ajustes mediante el ICL (que mezcla inflación y salarios).
  • Créditos UVA: las cuotas de préstamos hipotecarios y prendarios suben diariamente, según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
  • Servicios Públicos: luz, gas y agua ahora incorporaron ajustes por costo de vida.

Dólar y Finanzas

  • Dólar Oficial: el Banco Central mueve el “piso” y el “techo” del valor del dólar (bandas de flotación) según el ritmo de la inflación de dos meses atrás.
  • Plazos Fijos UVA: el rendimiento de los ahorros indexados.
  • Deuda del Estado: títulos públicos que el Gobierno debe pagar con cláusulas de ajuste por inflación.
  • Gastos del Sector Privado (Referenciales)



Aunque no sea por ley en todos los casos, usan el IPC como base para aumentar:

Salud: cuotas de medicina prepaga.
Educación: cuotas de colegios privados.
Consumo: naftas donde se incluye el ajuste de los combustibles y la actualización de las empresas.

