Uno por uno: todos los índices en los que impactará la inflación de diciembre

El Indec dio a conocer este martes la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre y el cierre de 2025, un indicador clave que dispara una serie de actualizaciones que atraviesan presupuestos familiares, estatales y empresariales.

La inflación de diciembre fue de 2,8%, según el Índice de Precios al Consumidor que difundió el Indec. De esta manera, la inflación en el 2025 fue de 31,5%. En la medición contra noviembre, Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) fueron las divisiones con mayor aumento durante en el último mes del año. Mientras tanto, en las de menor variación se ubicaron Prendas de vestir y calzado y Educación con 1,1% y 0,4%, respectivamente.

Seguridad Social y Ayuda Estatal

Estos pagos se ajustan mensualmente de forma automática siguiendo el IPC (con dos meses de rezago):

Jubilaciones y Pensiones: haberes de ANSES, PUAM y Pensiones No Contributivas.

Asignaciones: AUH (Hijo), AUE (Embarazo) y las asignaciones familiares (SUAF) por nacimiento, adopción, etc.

Seguro por Desempleo: también sigue la actualización directa.

Impuestos y Trámites Fiscales

El costo de ser contribuyente y los límites para pagar impuestos se mueven con la inflación:

Monotributo: los topes de las categorías y las cuotas mensuales (actualización semestral). Antes del 20 de enero los contribuyentes deben efectuar su recategorización.

Impuesto a las Ganancias: el “piso” salarial a partir del cual los empleados empiezan a pagar este impuesto.

Impuesto a los Combustibles: impacta directamente en el precio final de la nafta y el gasoil.

Vivienda, Créditos y Servicios

Los costos fijos del hogar y las deudas bancarias están indexados:

Alquileres: ajustes mediante el ICL (que mezcla inflación y salarios).

Créditos UVA: las cuotas de préstamos hipotecarios y prendarios suben diariamente, según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Servicios Públicos: luz, gas y agua ahora incorporaron ajustes por costo de vida.

Dólar y Finanzas

Dólar Oficial: el Banco Central mueve el “piso” y el “techo” del valor del dólar (bandas de flotación) según el ritmo de la inflación de dos meses atrás.

Plazos Fijos UVA: el rendimiento de los ahorros indexados.

Deuda del Estado: títulos públicos que el Gobierno debe pagar con cláusulas de ajuste por inflación.

Gastos del Sector Privado (Referenciales)

Aunque no sea por ley en todos los casos, usan el IPC como base para aumentar:

Salud: cuotas de medicina prepaga.

Educación: cuotas de colegios privados.

Consumo: naftas donde se incluye el ajuste de los combustibles y la actualización de las empresas.