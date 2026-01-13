Uno por uno: todos los índices en los que impactará la inflación de diciembre

El Indec dio a conocer este martes la variación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre y el cierre de 2025, un indicador clave que dispara una serie de actualizaciones que atraviesan presupuestos familiares, estatales y empresariales.
La inflación de diciembre fue de 2,8%, según el Índice de Precios al Consumidor que difundió el Indec. De esta manera, la inflación en el 2025 fue de 31,5%. En la medición contra noviembre, Transporte (4%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%) fueron las divisiones con mayor aumento durante en el último mes del año. Mientras tanto, en las de menor variación se ubicaron Prendas de vestir y calzado y Educación con 1,1% y 0,4%, respectivamente.
Seguridad Social y Ayuda Estatal
Estos pagos se ajustan mensualmente de forma automática siguiendo el IPC (con dos meses de rezago):
- Jubilaciones y Pensiones: haberes de ANSES, PUAM y Pensiones No Contributivas.
- Asignaciones: AUH (Hijo), AUE (Embarazo) y las asignaciones familiares (SUAF) por nacimiento, adopción, etc.
- Seguro por Desempleo: también sigue la actualización directa.
Impuestos y Trámites Fiscales
El costo de ser contribuyente y los límites para pagar impuestos se mueven con la inflación:
Monotributo: los topes de las categorías y las cuotas mensuales (actualización semestral). Antes del 20 de enero los contribuyentes deben efectuar su recategorización.
Impuesto a las Ganancias: el “piso” salarial a partir del cual los empleados empiezan a pagar este impuesto.
Impuesto a los Combustibles: impacta directamente en el precio final de la nafta y el gasoil.
Vivienda, Créditos y Servicios
Los costos fijos del hogar y las deudas bancarias están indexados:
- Alquileres: ajustes mediante el ICL (que mezcla inflación y salarios).
- Créditos UVA: las cuotas de préstamos hipotecarios y prendarios suben diariamente, según el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
- Servicios Públicos: luz, gas y agua ahora incorporaron ajustes por costo de vida.
Dólar y Finanzas
- Dólar Oficial: el Banco Central mueve el “piso” y el “techo” del valor del dólar (bandas de flotación) según el ritmo de la inflación de dos meses atrás.
- Plazos Fijos UVA: el rendimiento de los ahorros indexados.
- Deuda del Estado: títulos públicos que el Gobierno debe pagar con cláusulas de ajuste por inflación.
- Gastos del Sector Privado (Referenciales)
MÁS INFO
Aunque no sea por ley en todos los casos, usan el IPC como base para aumentar:
Salud: cuotas de medicina prepaga.
Educación: cuotas de colegios privados.
Consumo: naftas donde se incluye el ajuste de los combustibles y la actualización de las empresas.