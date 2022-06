Precios Cuidados: Guzmán, Pesce y Hang recibieron a los grandes empresarios alimenticios

Los funcionarios explicaron los lineamientos de la política económica de cara a la próxima renovación del programa Precios Cuidados. Participaron los representantes más importantes de las compañías del mercado.

El ministro de Economía, Martín Guzmán; el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce; y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Hang, recibieron en el Palacio de Hacienda a representantes de empresas de consumo masivo. Los funcionarios explicaron los lineamientos de la política económica de cara a la próxima renovación del programa Precios Cuidados.

En otro de los encuentros periódicos con representantes de todas las fuerzas productivas, Guzmán, Pesce y Hang dialogaron sobre las perspectivas de la política económica con vistas a la renovación trimestral del programa de Precios Cuidados prevista para el próximo 7 de julio. En ese marco, el ministro realizó una presentación sobre la situación macroeconómica y las perspectivas de la política económica para el 2022 y enfatizó el rol de las acciones de políticas definidas en el decreto que actualizó el Presupuesto y las recientes medidas de política monetaria para "fortalecer un sendero de consistencia macro que coadyuve a darle continuidad al crecimiento económico con creación de empleo en curso y a fortalecer las condiciones para atacar la problemática inflacionaria", destacó el documento.

En cuanto a la situación de acumulación de reservas, Guzmán indicó que, a partir de la guerra en Ucrania, se alteró la estacionalidad en el flujo de importaciones y exportaciones, y soslayó que el fuerte crecimiento del valor de las importaciones de energía (U$S 4641 millones en los primeros cinco meses 2022 vs U$S 1.520 millones en igual periodo de 2021) acentuó las necesidades de administración del comercio exterior. De todos modos, se ratificó que se apunta a mantener el objetivo planteado inicialmente de acumulación de reservas internacionales de U$S 5.800 millones en el año.

La voz de los empresarios

En este sentido, los representantes de las empresas remarcaron la importancia fundamental del desarrollo de mercado de capitales, a lo que Guzmán expresó que "trabajan" desde "el día uno en la reconstrucción y fortalecimiento del mercado de deuda pública en pesos, que es un ancla para el desarrollo del mercado de capitales que la Argentina necesita para que haya más financiamiento para la inversión, y por lo tanto, más producción y generación de empleo”.

Por su parte, Hang destacó el diálogo con las empresas y pidió mantener el trabajo en conjunto de cara a la renovación del programa Precios Cuidados. “Queremos alcanzar un consenso para un acuerdo que fortalezca la política de precios. Precios Cuidados es una política consolidada, muy valorada por los consumidores y las consumidoras y necesitamos sostenerla”, resaltó.

Participaron de la reunión el CEO de Mastellone, Carlos Agote; la gerente General de Unilever Argentina y Uruguay, Laura Barnator; el CEO de Molinos Río de La Plata, Agustín Llanos; el gerente General de Comunicación Institucional y Asuntos Públicos del Grupo Arcor, Adrián Kaufmann; el director Ejecutivo de la Asociación de Fabricantes Argentinos (Coca-Cola), Esteban Agost Carreño; el vicepresidente y VP Asuntos Corporativos, Legales y Compliance de Cervecería y Maltería Quilmes, Gonzalo Fagioli; y la gerente General de P&G, Gabriela Bardin.