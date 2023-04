Por suba de tasas, ahorristas eligieron el plazo al fijo al dólar

En febrero se contrajo más de 8,7% la venta minorista de dólar y creció levemente las inversiones en pesos.

Pese a la escalada del dólar de las últimas semanas, la compra de divisas minorista por parte de personas humanas se contrajo en febrero un 8,7 por ciento mensual. La caída se corresponde con una menor poder de ahorro formal de los hogares y un traslado de esos fondos a los plazos fijos, que rinden un piso el 78 por ciento mensual. La masa de colocaciones a plazo creció un 3 por ciento durante el segundo mes del año pasando de 11 billones de pesos a 11,4 billones, según cifras del Banco Central.

Para frenar la escalada inflacionaria, entre otros mecanismos, el Central volvió a elevar en 300 puntos básicos la tasa de interés con la que remunera los activos financieros llevándolo a un 78 por ciento anual. De esta forma, los plazos fijos tradicionales de hasta 10 millones de pesos pasarán de rendir entre un 6,25 y un 6,5 por ciento mensual, mientras que la tasa efectiva será de 112,9 por ciento anual.

Para obtener esta tasa, el plazo fijo deberá renovarse cada 30 días sin retirar lo producido por el rendimiento; es decir, volver a inmovilizar el total de lo acreditado en la cuenta. Es por es que más del 80 por ciento de las colocaciones actualmente se realizan a plazos que no superan el mes de inmovilización.

De acuerdo con el último informe cambiario del Banco Central, las y los clientes de las entidades compraron 844 millones de dólares en el mercado oficial, de los cuales el Central vendió 750 millones y efectuó pagos netos a través del Sistema de Pagos de Moneda Local por 69 millones, mientras que las entidades vendieron 25 millones.

En febrero último las “personas humanas compraron de forma neta 503 millones, principalmente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes (con un neto de 332 millones) y para atesoramiento (con un neto de 130 millones por compras de billetes)”. Esto implica una caída de 8,7 por ciento respecto de enero previo (551 millones de dólares) y un retroceso 8,9 por ciento interanual (563 millones de dólares en febrero de 2022).

En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 680.000 individuos compraron billetes, mientras que unos 17 mil vendieron, resultando así en compras y ventas per cápita de 196 y 195 dólares, respectivamente. Esto también implicó una caída en la cantidad de personas que adquirieron dólares, ya que en enero previo fueron 727.000 individuos y muy lejos del millón de personas que accedió al mercado formal en igual mes del año pasado.

En contrapartida, los depósitos a plazos pasaron de 11 a 11,4 billones (millones de millones) de pesos en el mismo lapso en promedio, lo que equivale a un aumento del 3 por ciento, donde también se refleja el impacto inflacionario.

En el caso del sector privado no financiero, el resultado fue comprador neto de moneda extranjera por 667 millones de dólares. Dentro de ese grupo, el principal sector en términos de ventas netas, oleaginosas y cereales, registró ingresos netos por 776 millones de dólares, un 69 por ciento menos que en el mismo mes de 2022. Esto explica las dificultades del organismo para recomponer reservas.

“El sector continuó cancelando de forma parcial durante febrero el endeudamiento neto que tuvo a fines del año pasado en el marco del Programa de Incremento Exportador. Cabe destacar que la cancelación de este tipo de endeudamiento no implica salida de divisas, sino que se produce al materializarse la exportación de los bienes previamente financiados”, detalla el informe del organismo que conduce Miguel Pesce.

Por su parte, el sector real excluyendo oleaginosos y cereales, fue comprador neto de divisas por un total de 810 por ciento, exhibiendo una reducción interanual del 60 por ciento. 2Estas compras fueron destinadas principalmente a realizar pagos netos de intereses, de importaciones de bienes y servicios y a gastos de viajes y otros pagos con tarjeta”, detalla el informe monetario del BCRA.

En el segmento de inversiones institucionales, tanto residentes como no residentes, efectuaron compras netas en el mes por 130 millones de dólares, principalmente en concepto de importaciones de bienes.

La cuenta corriente cambiaria, que comprende los flujos netos por exportaciones netas de bienes y servicios e ingreso primario y secundario, la cual registró un déficit de 1237 millones de dólares. “Este resultado fue explicado por egresos netos de las cuentas de ingreso primario, servicios e ingreso secundario” por 1142 millones, 653 millones y 14 millones, respectivamente, parcialmente compensado por los ingresos netos de transferencias por bienes por 572 millones.

La cuenta financiera del sector privado no financiero tuvo un déficit de 713 millones en febrero, destacándose los egresos de préstamos financieros y títulos de deuda por 248 millones, los registros por las cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes por 237 millones (las cuales no conllevan una demanda neta de moneda extranjera en la cuenta financiera), los registros de egresos por operaciones de canje por transferencias con el exterior por 123 millones, los pagos de préstamos a organismos internacionales por 22 millones y la formación de activos externos por 11 millones, parcialmente compensados por ingresos de inversión extranjera directa por 54 millones.

Como resultado, las reservas internacionales del BCRA cayeron en febrero 2708 millones de dólares, finalizando el mes en un nivel de 38.709 millones. “Esta caída fue explicada principalmente por la intervención del BCRA en el mercado de cambios anteriormente mencionada, por los pagos de intereses y comisiones al Fondo Monetario Internacional por 750 millones, por la caída de la cotización en dólares estadounidenses de los activos que componen las reservas por 733 millones y por cancelaciones netas de capital e intereses de deuda del Tesoro Nacional”, concluye el relevamiento del BCRA.