Para Matías Tombolini, la inflación de agosto será menor a la de julio

El funcionario remarcó que el proceso de desaceleración será paulatino y le apuntó directo a uno de los sectores que más aumentaron los precios: el textil.

Luego de darse a conocer la inflación de julio, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, se mostró preocupado por el avance de precios pero fue optimista en pronosticar una reducción de la inflación para el mes de agosto. A su vez, remarcó que el proceso de desaceleración será paulatino y le apuntó directo a uno de los sectores que más aumentaron los precios: el textil.

En diálogo con El Destape Radio, señaló que "la preocupación con la inflación es máxima y es el problema más importante que tiene la Argentina". En esa línea, resaltó que "julio y agosto son meses difíciles para la inflación, lo dijo Massa el día que asumió". Y añadió: "Nosotros estamos tomando medidas para desacelerar la inflación y empiece a bajar en septiembre. Pero es paulatino, los resultados no se ven de la noche a la mañana".

Sin embargo, precisó: "No sé si en agosto podemos tener una inflación más alta que la de julio. Entiendo que no". Aún así, advirtió el arrastre previo y disparó contra los textiles: "Cuando venís de un 7,4% de un mes genera un arrastre en los precios del mes siguiente. No me explico el aumento de la ropa. Estoy re caliente".

Qué hará Tombolini en la Secretaría de Comercio

En otro pasaje de la entrevista, el funcionario explicó que "la hoja de ruta que planteó Sergio Massa es un abordaje macroeconómica y uno microeconómico". Asimismo, destacó que "desde lo macroeconómico vamos a ordenar lo que entra y lo que sale, no depender de financiamiento del Banco Central y cuidar el drenaje de las reservas".

"Hemos detectado muchas maniobras de triangulación donde se sobrefacturaban importaciones para girar más dólares que los correspondían", subrayó Tombolini. A su vez, agregó: "La sobrefacturación de importaciones se va a denunciar en la Justicia estadounidense porque es una operación de lavado que hacen con los bancos de ese país".

"Si las empresas quieren rectificar la sobrefacturación de importaciones hay una ventana de tiempo de 60 días", puntualizó Tombolini. Asimismo añadió: "Hay precios que tienen componentes importados que aumentan más que el dólar y la inflación".

Por último, Tombolini le envió un mensaje directo al empresariado: "La hoja de balance de un montón de empresarios fue mil veces mejor que el salario de los trabajadores. Que vengan a explicarlo". Para finalizar, adelantó: "Hoy nos vamos a sentar con el sector de la carne a ver si podemos acordar 7 cortes cuidados con aumento debajo de la inflación".