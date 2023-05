Cooperativas de frutas y verduras del Mercado Central, contra la importación de alimentos

De cara a su reunión con la Secretaría de Comercio de esta semana, afirmaron que no es posible conseguir alimentos frescos más baratos en el exterior.

Las cooperativas de frutas y verduras del Mercado Central se oponen al nuevo rol importador de alimentos que el Ministerio de Economía quiere darle a la entidad para contener la inflación en ese sector. Según señalaron en la previa de su reunión de esta semana con la Secretaría de Comercio, no es posible conseguir precios más baratos en el exterior.

Así lo consideró Fabián Zeta, presidente de la Cámara de Operadores Mayoristas Frutihortícolas del Mercado Central (COMAFRU), quien afirmó a El Destape que "no se pueden importar los alimentos" a un valor más barato que el que ya se consigue localmente.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Zeta se expresó en la previa de las reuniones que tendrán las cooperativas con la Secretaría de Comercio a partir de este lunes con el fin de avanzar en la implementación de la medida que fue anticipada por Economía una semana atrás, luego de conocerse el pico inflacionario de abril, pero todavía sin un anuncio oficial.

La intención es que el Mercado Central pueda pasar a importar alimentos frescos, principalmente frutas y verduras, para conseguir así un precio más barato, especialmente frente a las subas estacionales. Luego, estos alimentos serían distribuidos entre los comercios de cercanía del AMBA.

Para eso se debe autorizar la suspensión de la legislación antidumping, que protege al mercado local de las bajas artificiales de precio que otros países imprimen en ciertos productos puntuales.

En paralelo, Sergio Massa impulsará el nombramiento de Raúl Díaz, hombre del Frente Renovador de Merlo, como nuevo representante de Nación en el directorio de la entidad, ya que hoy ese cargo se encuentra vacante. Será "para ordenar el diálogo", según dijeron fuentes oficiales a este portal.

La postura de las cooperativas del Mercado Central

De cara a la reunión con Comercio, Fabián Zeta señaló: "Tenemos la certeza de que no se pueden importar los alimentos" porque esta política "debería ser para que baje el precio de los nacionales, que ya hoy tienen un valor relativo barato a comparación con la posibilidad que ofrece la importación".

En ese sentido, precisó que "si acá la bolsa de papa valiera 5.000 pesos" se podría "traer algo importado para que la gente pague 3.000", pero que, en verdad, hoy la bolsa de papa se consigue localmente a 1.700 pesos, por lo que no sería posible conseguirla a un valor más accesible en el exterior.

Del mismo modo, ejemplificó que "una bolsa de cebolla vale 1.000 a 1.200 pesos, una bolsa de zapallo vale 1.500 a 1.700 pesos, un cajón de naranja vale 1.500 a 2.500 pesos", entre otros. "Ninguno de esos productos se puede conseguir más barato en el exterior", resumió.

La excepción que admitió Zeta es el tomate, el cual encabezó la inflación en alimentos de abril con un 63% de aumento. "Pero en un momento en el que faltan dólares no es necesario, porque si la gente no come tomate no se va a morir nadie", aclaró.

Para el referente del sector frutihortícola "el Mercado Central está abastecido y tiene las cantidades necesarias como para que no falten" los alimentos frescos. Y agregó que se trata de un rubro "deflacionario", como muestran la baja del precio de la cebolla o la naranja respecto al último año.

El titular de COMAFRU también anticipó que llevará a la reunión con Comercio la propuesta de que, en lugar de promover la importación, difunda oficialmente "precios sugeridos" para la comercialización de la producción local. De ese modo se podría marcar una pauta para un sector en el que, por la atomización de sus comerciantes, nunca fue posible establecer un acuerdo de precios masivo.