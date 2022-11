La UIA amenaza con más remarcaciones de precios: la excusa que ponen ahora

El dirigente empresarial advirtió que liberar las importaciones para las empresas que compren con sus propios dólares, puede generar un "aumento de los costos" que se traslade al precio final que pagan los consumidores.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, aseguró que el nuevo sistema que anunciará el Ministerio de Economía de liberar las importaciones para las empresas que compren con sus propios dólares, puede generar un "aumento de los costos" que se traslade al precio final que pagan los consumidores. El ministro Sergio Massa anticipó que este miércoles el Banco Central publicará una resolución para habilitar directamente anticipos de hasta US$ 50.000 para las importaciones de bienes e insumos de las pymes

"Tenemos un problema de insumos importados. No queremos bajar la producción y que haya un problema de abastecimiento. Comprar con dólares propios impactaría en los costos. Hay incrementos de logística, laborales, insumos nacionales e importados", señaló a Radio Mitre. La novedad es que la aprobación se conseguirá en este caso de manera automática y no a través del actual sistema de importaciones SIRA.

En los primeros tres días del SIRA, el Gobierno registró 31.657 pedidos de 7.169 importadores. Hasta el jueves de la semana pasada, apenas el 12% fueron autorizados, el 52% quedaron en observación, 28% en análisis y 8% fueron cancelados o anulados, según un informe de la consultora HLF.

"Pudimos despejar medidas cautelares por US$ 1.650 millones para importar, que le complicaban la vida a quienes producen, en lo que fue un festival de importaciones que demolieron las reservas argentinas", soslayó Massa en el cierre de un encuentro con funcionarios de Industria y Desarrollo Productivo de todo el país. A modo de ejemplo, recordó que la Argentina se convirtió en uno "de los principales importadores mundiales de máquinas de minar criptomonedas" y que en algunos casos la industria textil se había stockeado para "los próximos siete años".

Funes de Rioja contra el congelamiento de precios

El dirigente empresarial subrayó que la forma para bajar los precios es arreglar la macroeconomía e insistió en no congelar precios: "No se trata de congelamientos sino de búsqueda de acuerdos. Me enteré del congelamiento por los diarios. Hablar de congelamientos es ilógico. Acuerdo de precios hay en Precios Cuidados. El congelamiento es ilógico con este nivel de inflación".

"Los alimentos se producen para que se consuman. La esencia es el mercado interno. No se produce para acumular stock. Hay que hablar del gasto fiscal, la emisión monetaria y promover exportaciones", sostuvo. Asimismo, remarcó el fuerte componente impositivo que contienen los alimentos y pidió que el Gobierno "encarrile un diálogo, que se arbitren soluciones que permitan sobrevivir a las empresas, sino solo va a sobrevivir la economía informal".