La inflación podría perforar el piso del 3% en octubre

Como contracara de un consumo que sigue sin repuntar, el sector privado anticipa una nueva baja de la inflación en octubre. La expectativa es que sea cercana al 3% o que incluso comience con un 2 adelante.

Así pudo saber El Destape a partir de un relevamiento entre diversas consultoras y grupos de estudios. Concretamente, la inflación de octubre fue del 3,2% para Analytica, "en torno al 3%" para LCG, del 3% para Consultora Sarandí, del 2,8% para Eco Go, también del 2,8% para C&T (en GBA) y del 2,7% para FIEL (en CABA).

De corroborarse estos pronósticos, la inflación volverá a bajar un escalón por segundo mes consecutivo, luego del 3,5% que alcanzó en septiembre. Se trata de un logro y un alivio para el Gobierno, tras cuatro meses (entre mayo y agosto) en los que la suba de precios no podía perforar el piso del 4%. Además, sería, como en septiembre, la inflación más baja desde noviembre de 2021, cuando había alcanzado el 2,5%.

Algunos de los rubros que más subieron fueron el de salud (3,6% según Eco Go), motorizado por nuevas subas en prepagas, así como educación (3,5% según C&T), por incrementos de entre el 3 y 4% en las cuotas de los colegios privados. Al contrario, uno de los rubros que menos aumentó, coinciden las consultoras, es el de equipamiento del hogar, debido a la quietud del mercado de los electrodomésticos y la ausencia de suba salarial en el servicio doméstico, precisó C&T.

Además, en la desaceleración inflacionaria de octubre influyó también el aumento de los alimentos (el rubro de más incidencia) por debajo del promedio: un 2,4% según Analytica y un 2,6% para C&T. Aun así, los privados también advierten que la suba de precios de esta categoría en sí dejó de descender.

En el mismo sentido, los privados destacan que los precios regulados pesaron poco en octubre, favoreciendo la desaceleración general. De hecho, a la falta de aumentos en los colectivos se le sumó la leve baja del precio de la nafta y del gas, gracias a la baja internacional de los hidrocarburos, compensados por subas moderadas en trenes, subtes y electricidad. Así, para Eco Go la inflación del rubro "vivienda" fue de solo el 1,4%.

Más allá de la segmentación por rubro, también hubo factores ligados a la macro que contribuyeron a la baja inflacionaria, especialmente en el plano financiero. "Fue un mes de relativa tranquilidad, en el que el ancla cambiaria hizo su trabajo. Los dólares financieros (MEP y CCL) fueron para abajo y el dólar blue lo mismo, con lo cual la estabilidad financiera y cambiaria ayudó mucho a descomprimir", señaló Sergio Chouza, titular de la Consultora Sarandí.

Bajo estos factores, el escenario inflacionario no será fácil para el Gobierno en los próximos meses. Por un lado, deberá mantener los regulados a raya si quiere evitar que los precios no vuelvan a acelerarse, algo incompatible con su plan de reducir subsidios y sincerar tarifas para no comprometer el superávit.

Además, remarca Chouza, noviembre y diciembre son meses de elevada inflación por cuestiones estacionales (mayor consumo por las fiestas y pago del medio aguinaldo), por lo que le será difícil a Luis Caputo mantener el escalonamiento hacia abajo de septiembre y octubre.

Por último, el principal problema para el Gobierno es el reverso de la desaceleración de los precios: el estancamiento del consumo, que no repunta tras el desplome del primer semestre. La menor inflación de los alimentos se refleja en un derrumbe del consumo masivo, ya que las ventas en los supermercados cayeron un 18% interanual en septiembre, más que la del 17,2% en agosto, que a su vez había sido la más profunda de, al menos, los últimos dos años y medio.

En tanto, las ventas pyme, según CAME, cayeron 5,2% interanual en septiembre y un 0,5% intermensual, mientras que las ventas por el Día de la Madre 2024 fueron un 0,9% menores que las de 2023. La inflación bajó y los ingresos reales también.