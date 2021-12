La inflación de noviembre reabre el debate por el desacople de precios externos

Diferentes consultoras prevén que se mantengan en alza las commodities el año próximo. El impacto que puede generar sobre la inflación argentina.

Ante la continua suba de los commodities y los pronósticos de que se mantendrán en alza el año próximo, dentro del Gobierno volvió a surgir el debate por la necesidad de desacoplar los precios mundiales de los internos. En la última semana de noviembre se aceleraron las subas de los alimentos, de acuerdo a privados. Mientras, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, busca acordar con fabricantes y comercializadores la nueva etapa de + Precios Cuidados, al mismo tiempo que congelar otros productos esenciales.

El economista y director del Banco Nación Claudio Lozano le planteó a Felleti la necesidad de poner alguna barrera para que Argentina no importe una puja sobre los precios exógena y que se adicione a los factores locales con los que ya está enfrentándose el funcionario. En una visita que le realizó el miércoles, compartieron el objetivo de definir una estrategia que abarate el precio de la carne.

El dirigente nacional de Unidad Popular en el Frente de Todos le trasmitió al secretario la convicción de que no es posible mantener control sobre el sistema de precios en el país sin disponer de las herramientas que permitan desacoplar la evolución de los precios internacionales de la evolución de los precios internos. Para Lozano, “estas herramientas son el uso de retenciones y/o cupos para la exportación. Depende de cada coyuntura y de cada mercado qué tipo de intervención corresponde utilizar. Pero es imposible en un país como Argentina pretender controlar precios sin el uso de estos instrumentos”.

En este sentido, compartió con Feletti los objetivos de la Secretaría de Comercio, de definir una estrategia que abarate el precio de la carne y que vuelva a llevar el consumo de carne promedio de nuestro país de los 47 kg actuales al promedio histórico del presente siglo que son 55 kg.

“Para esto es indispensable establecer un cupo de exportaciones no superior al 20% de la producción local, al tiempo que es necesario incrementar en un 3% las retenciones, con el objeto de mantener una masa de recursos que permita administrar el precio interno y estimular la producción local de carne vacuna”, concluyó Lozano.

Ambos economistas reafirmaron la importancia de consolidar una amplia y diversa canasta de productos de consumo masivo, alineada con los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. “Ese es nuestro compromiso con todos los argentinos y las argentinas”, tuiteó Feletti luego.

Varias consultoras coinciden en que el año próximo los precios internacionales van a continuar en la senda alcista en la que se mantienen. En ese contexto, en la actualidad rige menor regulación a las exportaciones que en 2015 y con precios internacionales más elevados. "Las retenciones son menores y no hay cupos", habían precisado a este medio desde la Secretaría de Comercio.

Para el caso del aceite existe un fideicomiso que vence el 31 de enero. Las compañías se comprometieron ante el secretario a aumentar en US$ 28 millones dado que los US$ 190 millones establecidos están cerca de agotarse, con lo cual pasaría a ser de U$S 218 millones.

El mecanismo voluntario que fue propuesto y armado por el sector privado consiste en que las aceiteras exportadoras abonan un porcentaje (cercano al 3% de sus ventas al exterior) que después le es transferido a las que destinan mayor parte de su producción al mercado interno. Al oficiar como una suerte de retención de hecho, El Destape pudo saber que las casas matrices de algunas multinacionales de peso piden que se blanquee como arancel, para poder justificar ante los accionistas este diferencial.

Los precios congelados

Una canasta navideña será incorporada en los próximos días al programa + Precios Cuidados, al tiempo que se modificarán otros productos que lo componen. Todo esto será antes del 7 de enero, cuando vence este esquema, que será relanzado con un objetivo concreto. La Secretaría de Comercio Interior también busca crear una canasta de frescos, que será trabajada de forma interministerial.

Antes de que termine el año se realizarán recambios de algunos artículos premium que ingresaron al listado original por otros de consumo más masivo, en acuerdo con los fabricantes. De hecho, ante la proximidad de las festividades, Feletti incorporará la sidra y el pan dulce a la canasta navideña que estará incluida en + Precios Cuidados. Es que la canasta alimentaria, explican desde el despacho del economista, no debe ser asistencial, sino para mejorar el consumo de la población. El objetivo macro de la secretaría, en tanto, fue fijado en combatir la indigencia.