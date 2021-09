Inflación: qué pasó con el precio de los alimentos en agosto

Los alimentos tuvieron el registro inflacionario más bajo en un año. Aún así, desde una perspectiva que abarca los últimos 12 meses, la suba acumulada fue estrepitosa y se situó por encima del 53%

De acuerdo al último informe del Indec, la inflación de agosto se desaceleró nuevamente y fue del 2,5%, la menor marca desde agosto de 2020. Al observar en detalle el documento oficial, los alimentos, con un de aumento del 1,5%, tuvieron el registro más bajo en un año.

Aún así, desde una perspectiva que abarca los últimos 12 meses, la suba de los alimentos fue estrepitosa y se situó por encima del 53%. A su vez, los primeros ochos meses del año reflejaron un crecimiento del 32,6%.

En esta oportunidad, el incremento se explicó fundamentalmente por el aumento en leche, productos lácteos y huevos; pan y cereales; café, té, yerba y cacao; azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc.; y aceites, grasas y manteca. Estos aumentos estuvieron parcialmente compensados por la baja de verduras, tubérculos y legumbres en algunas regiones.

Cómo le fue a los productos clave de la canasta básica en agosto

Panificados, arroz y fideos

-Pan francés tipo flauta: 1,9%

-Harina de trigo común 000 kg: 1,6%

-Arroz blanco simple: 5%

-Fideos secos tipo guisero: 2%

Carnes

-Asado: -2,6%

-Carne picada común: -3,5%

-Paleta: -1,9%

-Cuadril: -0,3%

-Nalga: 1,1%

-Hamburguesas congeladas: 4,4%

-Pollo entero: 2,6%

-Filet de merluza fresco: 2,9%

-Jamón cocido: 4,3%

Lácteos, aceite y huevos

-Leche fresca entera en sache: 2,1%

-Queso cremoso: 1%

-Manteca: 3,8%

-Huevos de gallina: 0,8%

-Aceite de girasol litro y medio: 2,7%

-Azúcar: 2,7%

-Sal fina: -1,3%

-Gaseosa base cola: 0,6%

-Yerba mate: 3,8%

Higiene

-Jabón en polvo para ropa: 1%

-Detergente líquido: 1,4%

-Jabón en pan: 6,7%

-Lavandina: 3%

-Pañales descartables: 3,2%

Inflación producto por producto

Por categoría, los Regulados redujeron su tasa de aumento hasta 1,1% mensual (vs. 1,4% en julio), el menor aumento de los últimos doce meses. En el mes, hubo subas de prepagas a nivel nacional y de algunos servicios de transporte a nivel provincial, mientras que se redujo la tarifa de gas en algunas zonas del país por la ampliación del Régimen de Zona Fría. Asimismo, los precios Estacionales desaceleraron hasta 0,6% mensual (vs. 4,9% en julio), por la caída de verduras en la mayoría de las regiones. Por su parte, la inflación núcleo se mantuvo en 3,1% mensual (igual a julio)

Por división, se desaceleraron bebidas alcohólicas y tabaco (2% vs. 3,1% en julio), vivienda y servicios básicos (1,1% vs. 2,9% en julio) que registró una caída de 3,8% en electricidad, gas, y agua por la mencionada reducción de la tarifa de gas en algunas regiones; y restaurantes y hoteles (2,9% vs. 4,8% en julio); mientras que comunicaciones cayó 0,6%.

Algunos rubros que registraron mayor aceleración en su tasa de inflación fueron salud (4,2% vs. 3,8% en julio) por suba de prepagas, indumentaria (3,4% vs. 1,2% en julio), recreación y cultura (3,7% vs. 3,1% en julio) y educación (4,2% vs. 2,5% en julio).

Nuevas medidas para fortalecer el bolsillo

El Gobierno se prepara para dar una respuesta y el jueves anunciará una suba del salario mínimo vital y móvil (SMVM), de las jubilaciones y de la AUH. Vía decreto, las medidas apuntan a expandir el consumo de los sectores populares y fortalecer los ingresos.

El Ministerio de Trabajo había convocado a una nueva reunión de Consejo Nacional del Salario para negociar un nuevo aumento de la remuneración mínima y de momento no se prevé un adelanto. El encuentro estaba pactado para el 30 de septiembre a las 15, mediante plataforma virtual, y se especulaba con una suba que podría situarse en el 10% para igualar el 45% que negociaron la mayoría de los gremios. Pero ante un nuevo escenario político, se abre los interrogantes.

Luego de la derrota electoral, el presidente Alberto Fernández encabezó reuniones con distintos ministros que representan áreas clave para reactivar la economía. Allí se definió que se lanzarán tres medidas: elevar el salario mínimo, el monto de la Asignación Universal por Hijo y el otorgamiento de un bono para las jubilaciones.