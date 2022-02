Feletti reveló cuánto será la inflación de enero

El secretario de Comercio Interior de la Nación habló con Roberto Navarro sobre el acuerdo con el FMI y su repercusión en los precios internos y la inflación.

El secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, habló con El Destape Radio y se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y su impacto en la economía interna. En esa línea, dio detalles sobre alquileres y sobre las canastas de alimentos y útiles escolares. Y dio detalles de cuánto será finalmente la inflación de enero.

"Cuantas más reservas haya en dólares en el Banco Central, más posibilidad hay de llevar adelante el plan de estabilización económica”, arrancó Roberto Feletti en diálogo con el ciclo Navarro 2023.

“Hay que aprovechar la oportunidad de la solvencia para engrosar las Reservas”, propuso al tiempo que definió: "Cuanto más solvencia externa tengamos, más fácil es que se pueda ordenar la situación fiscal”.

"La inflación de enero va a ser similar a la de diciembre, pero en alimentos es más alta porque tenés la estacionalidad de las frutas y verduras".

En ese contexto, sobre la situación actual de la economía interna, Feletti se refirió a los desbalances entre la oferta y la demanda de alquileres. "La idea es armar una mesa de trabajo. Hay un problema que podríamos denominarlo como falla del mercado o errores contenidos en una ley. Recibí a inquilinos y ahora a la Cámara Inmobiliaria para trabajar también con propietarios", adelantó.

"El propietario no quiere alquilar o pide un alquiler que el inquilino no puede pagar. El inquilino puede pagar un alquiler que el propietario o considera rentable. Si le sirve al propietario no le sirve al inquilino y no hay un punto de contacto que les sirva a los dos", observó.

A continuación, ejemplificó que "en la Ciudad de Buenos Aires hoy hay más de 120 mil propiedades ofrecidas cuando la media es 50 mil, más del doble de la media histórica y se hacen 3 mil escrituras mensuales". "El mercado no está fluido y hay que dar cuenta de eso", definió.

"La solución yo no la tengo, tal vez, que los propietarios oferten sus propiedades y se les dé algún beneficio y, si no, se les dé algún gravamen. Algo está pasando y el Estado debe reunir una mesa y buscar un consenso. Junto con el tema de alimentos, el tema de vivienda se ha vuelto muy complicado", completó.

En la misma línea, el funcionario se refirió a los instrumentos implementados en los precios de los alimentos y señaló: "Estamos construyendo marcos regulatorios y creemos que en marzo se van a ver los resultados". "La inflación monopólica es la inflación de góndola y la inflación internacional es en los productos frescos. Ahí se tienen que ver los desacoples”, observó.

"Hoy estamos perdiendo la batalla con los productos frescos: carne, papa, verdura, carne…”, lamentó al tiempo que informó que “la inflación de enero va a ser similar a la de diciembre, pero en alimentos es más alta porque tenés la estacionalidad de las frutas y verduras".

"Tiene que haber la posibilidad de poder aminorar la volatilidad de precios. El efecto se va a ver en marzo si es que estamos acertando con los instrumentos que estamos aplicando", sintetizó.

"Estamos construyendo procesos de corte regulado de carne porque hay una necesidad y la vimos en las Fiestas cuando se vendieron 7100 toneladas de carne en seis días, no es que la gente no quiera comer carne, es un problema de precio, 7 millones de kilos. Sobre eso, hay que construir una canasta a la que la gente pueda acceder", detalló.

Sobre las canastas de útiles escolares, Feletti consideró que "eso fue lo más sencillo". "Ahora tenemos que hacer las verificaciones. Tanto librerías y supermercados convergieron, las librerías con útiles y los supermercados con guardapolvos, cartucheras y mochilas. Son 160 productos de 25 rubros que empiezan a estar desde hoy", informó.

"Tenemos la necesidad de aparear la política de ingresos con la política de precios con un segmento libre porque no se puede regular todo pero sí una política de canastas consensuada por los ministros Kulfas, Guzmán y el mismo Presidente", insistió.