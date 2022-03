El gobierno espera que en abril comience a bajar la inflación

El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas aseguró que el proceso especulativo que se vio en marzo se logró frenar y se marcó un sendero específico para el trigo.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que a partir de abril se espera una reducción de la inflación. "Esperamos que empiece a declinar la inflación porque justamente el proceso especulativo lo logramos frenar y marcamos un sendero específico para el trigo", aseguró el funcionario en diálogo con El Destape Radio. El titular de la cartera de Desarrollo afirmó que las negociaciones con la cadena de trigo y panaderos calmo las preocupaciones que había y las que se llevarán a cabo con el sector empresario y sindical permitirá que en abril "empiece la tendencia declinante" de los precios.

"Tenemos tendencia al ombliguismo. Hay una parte nuestra pero hay parte del impacto de la guerra, donde Ucrania y Rusia explican el 30 por ciento de la oferta trigo y mucho más en girasol. Entonces, muchos países empezaron a acopiar y subió el precio. El trigo antes de la guerra operan por debajo de los 300 dólares y pasó a superar los 440", explicó Kulfas. En ese sentido, defendió la creación del fideicomiso del trigo con el aporte del diferencial de las retenciones sobre los derivados de la soja. "Eso permitió acuerdos con los panaderos y la industria", sostuvo.

Respecto de aplicar otras medidas de desacople, anticipó que se están "viendo otras herramientas para implementar" con el tema maíz, aunque reconoció que "hay normas que restringen los derechos de exportación y un sector oposito que no quiere tocar ninguna alícuota al alza sin importar como está situación económica del país". Afirmó que la economía está funcionado "muy bien", con eje en empleo, crecimiento y distribución, aunque en este último punto "hay un problema".

Sobre el programa industrial que se presentó el martes, que promete crear 2 millones de empleos hasta 2030, sostuvo que "cuando aparecen propuestas como de largo plazo, quedan opacadas por la coyuntura". "Hay que trabajar siempre en la coyuntura pero también en planes industriales de largo plazo que genere empleos de calidad. El plan apunta a 2 millones de empleos y sacar a un millones de personas de la pobreza por año", ratificó el ministro.

El programa plantea que siete de cada diez empleos sea fuera del AMBA y se incorpora la perspectiva de género. "En materia de industrias verdes, la Argentina se presenta como productor. Y este plan va a tener metas concretas. Vamos a estar trabajando los próximos cuatro meses con el sector privado", informó el ministro de Desarrollo Productivo.

En ese contexto, anticipó inversiones en el complejo del litio. "Hoy producimos carbonato de litio para baterías. Estamos cerca de fabricación de baterías y vehículo eléctricos", confirmó. Sostuvo que la agenda estratégica de electromovilidad permitirá un salto cualitativo de la industria. "Algunos plantean que es incompatible potenciar la exportación y el consumo interno. Pero en 2003 y 2011 hubo crecimiento de ambos" ,recordó Kulfas.

Sobre el tema de la fuga de capitales, se manifestó de acuerdo "conceptualmente" pero evitó dar una opinión técnica sobre el tema. Rechazó también que existe una carga tributaria muy alta en el país: "Si se mira la carga tributaria promedio no es muy alta. Estamos en el 66 en el mundo, sobre 200 países. No se grava excesivamente. El problema es la evasión. Hay un montón de gente que no paga nada", ratificó.