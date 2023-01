Massa apuesta a un puntal de la industria en 2023: el sector automotriz

Los datos del rubro muestran un comportamiento al alza que se espera repita y mejore incluso en 2023, a través de la liberación de la eliminación de derechos de exportación. Las cifras respaldan las proyecciones que indican un panorama optimista para esta rama de la industria.

El ministro de Economía, Sergio Massa, viene de anunciar un paquete de medidas para el sector automotriz, uno de los sectores que más empuja a la actividad industrial. Los datos del rubro muestran un comportamiento al alza que se espera repita y mejore incluso en 2023, a través de la liberación de la eliminación de derechos de exportación.

Mientras los ojos del prematuro año se posan en la inflación y la necesaria recomposición del ingreso, el jefe del Palacio de Hacienda apuesta por sostener el ritmo ascendente de la actividad económica y de la industria en particular. Por esa razón, anunció junto a funcionarios y representantes del sector que las exportaciones adicionales que genere en 2023 la cadena automotriz no pagarán derechos de exportación.

Al revisar los últimas estadísticas, la industria automotriz lleva cinco meses consecutivos superando los niveles de producción de los últimos siete años. En noviembre se produjeron 53.378 unidades según la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), 14,8% más que en el mismo mes de 2021 y 97% por encima del nivel de igual mes de 2019. El acumulado de enero-noviembre alcanzó las 499.774 unidades, un incremento del 26,6% contra el mismo período del 2021 y de 66,4% respecto al 2019.

Pero hay datos provisorios respecto a lo que fue el cierre del 2022. De acuerdo a las proyecciones de la entidad, la producción final fue de 536.893 unidades (+23,5% vs. 2021), 322.286 vehículos exportados (+24,3 % vs. 2021) y un mercado interno de 407.532 unidades patentadas (+6,8% vs. 2021).

Producción y dólares para 2023

Con los planes de inversión en marcha y la meta que el 2022 sea el piso para el nivel de las operaciones para este año, los directivos de las terminales adelantaron que, de mantenerse las condiciones actuales, se podría registrar un aumento de más del 10% tanto en producción como exportaciones.

Puntualmente, en el caso de las exportaciones, se destacó el impacto positivo de la continuidad del decreto que exime del pago de derechos a los envíos incrementales para el 2023. Por esa medida se estima que se podrán producir y exportarán aproximadamente 70.000 unidades adicionales, lo que representará un ingreso de divisas adicional de US$ 1.700 millones.

A lo largo del 2022, el principal destino fue Brasil, con 62,8% del total, seguido por México, Uruguay y Colombia. Asimismo, la comercialización local, en ventas mayoristas, alcanzó a 376.257 unidades, es decir, un 12,5% más respecto al año anterior.

En el encuentro con Massa quedó vigente la extensión del mecanismo por el cual las empresas automotrices que aumentan sus exportaciones pagan 0% de derechos de exportación por las ventas incrementales al exterior. Así, la cartera económica promueve la internacionalización del sector a través del alivio fiscal que permite a las terminales y autopartes, tras superar los montos de facturación de 2020, tributar 0% para las nuevas exportaciones, es decir, las exportaciones incrementales.

En materia de inversiones, el sector automotriz anunció en los últimos dos años desembolsos que superan los U$S 1.400 millones. Uno de los segmentos de mercado que aprovecha el sector en el ámbito interno es la producción y venta al extranjero de camiones y buses, es decir, vehículos de trabajo, cuyas exigencias internacionales de tecnología y calidad se cumplen en Argentina, a un valor productivo en dólares inferior al que se registra en otras regiones del mundo, origen de muchos de los camiones y buses que se comercializan en toda Latinoamérica.

A su vez, las compañías vienen realizando más anuncios de inversión. Volkswagen confirmó una ampliación de su plan de inversiones en 50 millones de dólares, para la fabricación de camiones y un modelo de bus, en el Centro Industrial Córdoba, para la exportación y la sustitución de importaciones.

En tanto, Iveco presentó un programa de inversiones para desarrollar la producción de camiones pesados y buses a GNC, también con el objetivo de exportar al ámbito regional. Por su parte, Mercedes-Benz Camiones y Buses anunció una inversión en Argentina de 20 millones de dólares, que estará destinada a adquirir un predio de 20 hectáreas ubicado en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, donde se construirá un centro logístico de autopartes y repuestos.