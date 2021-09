El Gobierno a los industriales: “Hay que jugarse”

El secretario de Industria criticó a la UIA por no ser funcional a un modelo de desarrollo. “No vamos a ser un país industrial si nuestros industriales no son actores relevantes en ese proceso”, les planteó.

“Hay que jugarse”, le dijo un funcionario del Gobierno nacional a la cúpula de la UIA en el día de la industria. El secretario de Industria de la Nación, Ariel Schale, realizó un repaso por las medidas desplegadas por el Ejecutivo y destacó el rol del ATP en el sector.

“Los industriales no asumieron el rol de ser protagonistas. No vamos a ser un país industrial si nuestros industriales no son actores relevantes en ese proceso. La dirigencia industrial tiene que ser funcional a un modelo de desarrollo, hay que jugarse”, planteó.

Además de esto, aseguró que el ATP “fue el programa de rescate más grande de la historia argentina”. Y mencionó “el enorme desafío de sobreponernos a dos crisis importantes, la de desindustrialización del gobierno anterior y la que nos ha provocado la pandemia”.

“La primera no fue una crisis más, fue una de las más importantes de la historia económica argentina: al inicio de nuestra gestión la industria nacional venía de más de 20 meses consecutivos de caídas de su nivel de actividad, algo nunca visto en la serie del sector en la Argentina”, dijo el secretario. El funcionario fue el representante del Gobierno nacional en el acto de la UIA, mientras que Alberto Fernández viajó a Chaco, en tanto que Axel Kicillof participó en uno propio en la planta de Maxiconsumo, en la Provincia.

La Unión Industrial celebró el tradicional festejo del Día de la Industria con un acto en una planta de cerámicas en el partido bonaerense de José C Paz. La celebración tuvo como principales anfitriones al presidente de la entidad fabril, Daniel Funes de Rioja, y al secretario Miguel Ángel Rodríguez y se realizó en la planta de la empresa Cerámicas Alberdi, en el conurbano bonaerense. La sede del encuentro se definió la semana pasada, luego de que se descartara hacerlo en la fábrica de la firma Baggio, en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

Las críticas hacia Cambiemos

Durante su exposición ante los empresarios y referentes del ámbito gremial, como Gerardo Martínez (construcción) y Antonio Caló (UOM), Schale realizó fuertes cuestionamientos al Gobierno anterior y manifestó que la Argentina tuvo que enfrentar una "doble crisis".

"Perdimos 144 mil puestos de trabajo en la industria manufacturera", señaló y, al referirse a las tasas de interés, consideró que tenían "niveles incompatibles con la vida humana" y "el desarrollo productivo del país".

Indicó así que la Argentina atravesó por "más de 20 meses consecutivos de caída de la actividad" y apuntó: "El resultado no podría haber sido otro. La Argentina fue el país que más se desindustrializó en esa etapa". "Nunca ha sido gratis para la sociedad argentina reponerse de estos procesos", enfatizó, al tiempo que destacó la batería de medidas puestas en marcha desde la llegada de la pandemia de coronavirus.