Primeras unidades del modelo Hiace de Toyota comenzarán a exportarse en segundo semestre de 2024

El presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas, afirmó hoy que en enero de 2024 comenzará la producción para el mercado local del nuevo vehículo comercial que la marca anunció que comenzará a producir en el país, y añadió que en el segundo semestre del próximo año comenzará a exportar a Brasil y a otros mercados de la región.

Esta tarde, la marca japonesa anunció en un acto que encabezó el ministro de Economía Sergio Massa, que invertirá US$50 millones para la construcción de una nueva planta industrial en la que producirá dos versiones del modelo Hiace, una de carga cerrada y otra para pasajeros.

El régimen habilita la importación de vehículos incompletos para promover el desarrollo de plataformas de producción de nuevos modelos en el país, para lo cual otorga beneficios arancelarios.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La nueva planta contará con una nave industrial de 8.000 metros cuadrados que estará ubicada de manera lindera a donde en la actualidad se encuentran las líneas de producción de Toyota, en el partido de Zárate.

Esta iniciativa contempla la creación de 200 nuevos puestos de trabajo y será el primer nuevo modelo que va producir la automotriz en el país en los últimos 23 años.

"Anunciamos la producción local del Hiace, el tercer modelo que Toyota fabricará en el país después de Hilux y SW4, lo que nos dará la posibilidad de complementar la línea de vehículos comerciales para el mercado doméstico y el de exportación, fortaleciendo un negocio regional generado a lo largo de estos años", dijo Salinas en diálogo con Télam.

Este proyecto, precisó, "está fuertemente apalancado en la operación de la actual Hilux y busca seguir el mismo camino de incremento gradual de producción y exportaciones, ya que Toyota tiene proveedores desarrollados en el país que van a suministrar componentes para ir creciendo en el desarrollo de contenido local".

La producción inicial prevista de este vehículo, que actualmente se importa de Japón, será de 4.000 unidades para el primer año completo a partir de mediados de 2024, con una segunda etapa de 10.000 unidades orientadas a satisfacer la demanda de Argentina y Brasil, y otros 23 destinos de exportación actuales de la Hilux.

Salinas precisó que el proyecto prevé un esquema de comercialización que oriente el 30% de la producción al mercado doméstico y el 70% restante para la exportación.

"El proyecto -resaltó el directivo- está en línea con el nuevo Régimen de Impulso a la Producción de Vehículos para la Región, con el objetivo de desarrollar en Argentina plataformas de producción de nuevos modelos", presentado por el Gobierno nacional.

En ese sentido, el nuevo Hiace "cumplirá con los requisitos de un desarrollo gradual incremental de contenido local y de exportaciones que permitirá en los primeros dos años tenga un equilibrio en la balanza comercial del modelo", dijo Salinas.

Para ello se prevé que la nueva planta estará exportando las primeras unidades a Brasil a comienzos del segundo semestre de 2024, con un contenido de autopartes nacionales de entre el 10% y el 20% inicial.

"Gran parte de la estructura de Toyota va a ser soporte a la producción de nuevo modelo, ya que contará con el mismo motor naftero 2.8 que equipa a la pick up Hilux y los ejes traseros", precisó Salinas.

De los US$ 50 millones de inversión anunciados hoy por Toyota, US$ 30 millones se destinarán de manera directa a la construcción de la nueva planta y los US$ 20 millones restantes en en equipamiento y maquinaria.

Este nuevo modelo aún no tiene precio comercial para la Argentina pero buscará atender la demanda creciente de vehículos para la logística y el uso comercial de furgones cerrados para el trabajo comercial o la industria en ciudades, mientras que la versión de pasajeros se podrá ajustar a los requerimientos del turismo o el traslado de personas a nivel corporativo.

Con información de Télam