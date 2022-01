El gobierno busca mantener operativa la planta de una autopartista que se muda a India

El pasado 7 de enero la firma sueca Concentric anunció el cierre de su planta en Chivilcoy. En un contexto de fuerte crecimiento en el sector, el gobierno argentino busca interesados para mantener las operaciones de la planta, que involucra a 70 trabajadores.

El pasado 7 de enero, la autopartista de origen sueco Concentric decidió cerrar sus instalaciones en la Argentina y mudar las operaciones a India. La planta, que funciona en la nave de la ex GKN del Parque Industrial de Chivilcoy, emplea a 70 trabajadores, un 10 por ciento del total de personal que la multinacional posee a nivel mundial.

Según la decisión comunicada por la compañía a los directivos de la firma en la Argentina, la empresa decidió cerrar sus puertas a fines de enero, lo que provocó preocupación en los empleados, que se manifestaron mediante una permanencia pacífica en sus puestos de trabajo.

En el marco del conflicto desatado por la decisión empresarial, el próximo lunes 10 a las 10.00 se realizará una audiencia de conciliación entre las autoridades de la empresa y los gremios Asimra y UOM, en la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia.

En paralelo, autoridades del gobierno nacional iniciaron una ronda de consulta entre empresarios del sector a la búsqueda de interesados en adquirir las operaciones. Las expectativas son positivas: la mudanza de Concentric se anuncia en pleno repunte del sector, tanto en autopartes como en partes de maquinarias agrícolas, con récord de ventas y producción.

Concentric pertenece a la Asociación de Fabricas Argentinas de Componentes (AFAC). Según esta cámara empresaria, en el periodo enero-octubre de 2021 la actividad del sector autopartista presentó un crecimiento de 42,2% respecto al mismo periodo del año anterior. El aumento supera el total registrado por la industria manufacturera, que acumuló un 17,0% de incremento interanual. En el mes de octubre, se registró un 3,3% de aumento respecto al mismo mes de 2020.

En el mismo período, las exportaciones de autopartes también registraron un aumento que se ubicó en el 32,8% interanual.

El futuro de la planta

Concentric AB completó la adquisición de Concentric Chivilcoy SA en enero de 2015, un proveedor de bombas de motor en Sudamérica. La planta de producción de 10.600m2 implicó para la empresa un punto de apoyo importante en el Mercosur, lo que le permitió una mayor penetración en el mercado sudamericano.

La planta tiene varios procesos centrales que incluyen inyección de aluminio, mecanizado CNC; Mecanizado y rectificado de ejes, procesos de metal sinterizado y celdas de ensamblaje y prueba.

Los siguientes procesos de fabricación son exclusivos del grupo, ya que ninguna otra planta tiene estas capacidades, entre las que se destacan el equipo de fundición a presión de aluminio -que incluye tres prensas, 750T, 500T y 250T- y el proceso de sinterización del metal, que incluye compactación (5 prensas que van desde 100 a 200 toneladas), horno de sinterización (cinta de 18 pulgadas) y dimensionamiento (7 prensas que van desde 50 a 200 toneladas).

Segùn información de la propia empresa a través de su página web, la planta produce 250 mil bombas anuales, principalmente bombas de aceite y agua además de instalaciones de fundición y sinterización de pulvimetalurgia.

Desde su desembarco, sus principales clientes fueron las empresas Scania y John Deere, más otras firmas a nivel nacional.

La decisión de cerrar la planta argentina de la empresa tomó por sorpresa a las autoridades locales de la compañía por considerar que en los dos últimos años se registraron ganancias.

En declaraciones a los medios locales, Juan Haz, el Presidente de la multinacional Concentric (ex GKN) en nuestra ciudad, relató cómo recibió la imprevista noticia: “Hoy por la mañana, tuve una reunión con mi jefe del exterior en la cual me informó oficialmente que el board de Concentric a nivel global había tomado la decisión de que la planta en Chivilcoy cesara sus actividades a partir del día de la fecha”.

“Estuvimos discutiendo, dialogando, tuvimos otra reunión luego, en la cual se leyeron las actas y me dieron media hora para que le informara al personal. Así que lo primero que hice fue llamar a los representantes gremiales tanto de Asimra como la UOM y lamentablemente tuvimos que darles esa no buena noticia, que era que las puertas de Concentric Chivilcoy, a partir de ese momento, cerraban y se paraba la producción”.

Haz agregó “el personal lo entendió, a mi manera de ver, como que no entendía que pasaba, la gente lo entendió sin todavía tomar conciencia real de la situación”.

Por su parte el gerente general Mauricio Casuccio, comentó que esa misma mañana “estábamos planeando despachos para hacer a la tarde y a media mañana nos enteramos de esta noticia”.

Las autoridades agregaron que "la contabilidad del 2020 fue buena y la del 2021 fue muy buena. Hemos pasado crisis peores, financieras, ahora estábamos muy bien sin deberle nada a nadie pero bueno son decisiones de afuera y dependemos de eso”. En el marco del auge del sector, y con los promisorios datos operativos de la planta, las autoridades de nación y provincia se lanzaron a la búsqueda de interesados en sostener la actividad de la planta y a su personal.