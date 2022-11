Pobreza: casi la mitad de la población no accede a un servicio básico

En base a datos del primer semestre, el Indec advirtió que más del 30% de los hogares en los grandes centros urbanos no cuenta con gas de red y más del 25% no posee cloacas.

Un informe del Indec advirtió que casi la mitad de la población no accede a uno de los servicios básicos fundamentales. Durante el primer semestre del año, más del 30% de los hogares en los grandes centros urbanos no tiene gas de red y más del 25% no posee cloacas. En comparación con 2021, el balance sigue reflejando una situación crítica.

De acuerdo al último informe sobre indicadores de condiciones de vida, se mantuvieron los problemas en torno al acceso de los hogares a los servicios de suministro de agua corriente, gas a través de redes públicas, y a las redes de desagües cloacales. En números, el 10,4% de los hogares no contaba con acceso a la red de agua corriente; el 30,8% a la red de gas natural y el 26%, a la red de cloacas.

De esta manera, el 55,7% de los hogares, que abarca al 49,8% de las personas, accede a los servicios de agua corriente, cloacas y gas natural antes mencionados. A contramano, el 44,3% de los hogares, en los que habita el 50,2% de las personas, no accede a al menos uno de los servicios considerados.

Cabe señalar que la Encuesta Permanente de Hogares que informa el organismo estadístico realiza sus cálculos sobre una base de casi 30 millones de personas, distribuidas en 31 centros urbanos. Si se extienden las estimaciones a la población total, surge que alrededor de 22.000.000 personas no accedían a, mínimamente, uno de los servicios básicos mencionados.

En frías cifras, hubo resultados dispares: en el segundo semestre del 2021, el 48,6% de las personas no accedía a, por lo menos, uno de los servicios considerados (subió 1,6 puntos en el priemr semestre de 2022). Sin embargo, hubo disparidad respecto a la evolución durante la primera parte de este año. En detalle, hubo una variación positiva de 0,6 puntos para el acceso al agua de red, pero fue negativa en 0,2 puntos para las cloacas y de 1,1 puntos en cuanto al acceso de gas en red.

Agua

En cuanto a la red pública de agua corriente, el 87,6% de las personas tiene acceso. Entre los no pobres, el acceso asciende a 88,8%; entre los pobres no indigentes, accede el 82,3%; y entre los pobres indigentes, el 79,9%

Gas

El acceso al gas de red presenta una cobertura de 64,1% en la población total. En las personas que se ubican sobre la línea de pobreza ese valor asciende a 74,3%. Por otra parte, las personas pobres no indigentes acceden en un 47,7% y las personas pobres indigentes en un 40,4%

Cloacas

En lo referente a las redes de desagües cloacales, el 70,2% de la población total cuenta con este tipo de desagüe. Los no pobres acceden a este sistema en un 75,3%, los pobres no indigentes en un 59,3% y los pobres indigentes en un 53,4%

La combinación de los tres servicios muestra un acceso de 49,8% de la población total. Los no pobres acceden en un 59,0%. Por otro lado, los pobres no indigentes y los pobres indigentes acceden en un 33,7% y 23,7%, respectivamente