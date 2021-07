Leve desaceleración de la inflación en junio: la suba fue del 3,2%

El rubro de alimentos subió de igual forma al del promedio general. El alza de precios acumulada en el primer semestre fue del 25,3% y la interanual fue del 50,2%

De acuerdo al último informe del Indec, la inflación de junio se desaceleró levemente y fue del 3,2%, la menor marca desde octubre de 2020. De todos modos, en el primer semestre los precios de la economía acumularon un alza del 25,3% e interanualmente aumentaron 50,2%.

Según el informe oficial, el registro de junio marcó la tercera caída intermensual desde el pico de 4,8% que marcó el mes de marzo. Esta dinámica también se evidenció en la inflación mayorista, que pasó de un pico de 6,1% mensual en febrero a registrar un aumento de 3,2% mensual en mayo (último dato disponible). Por lo tanto, se espera que esta tendencia a la desaceleración continúe el resto del año.

Aún así, cabe remarcar que la inflación acumulada en el primer semestre es el mayor registro estimado para el mismo periodo desde 2016. En términos interanuales, la variación de precios a junio fue del 50,2%.

Por su parte, los alimentos esta vez registraron un alza promedio igual al del nivel general, con un de aumento del 3,2%. En los últimos 12 meses, reflejaron un crecimiento del 53,2%.

Cómo le fue a cada rubro y cuánto aumentaron

Por categoría, los Regulados redujeron su tasa de aumento hasta 3,2% mensual (vs. 3,8% en mayo), con aumentos de cigarrillos, TICs, gas a nivel nacional, y transporte público en algunas ciudades del interior. También desaceleraron los Estacionales hasta 0,5% mensual (vs. 1,5% en mayo) – mínima suba desde marzo de 2018-, por bajas en Frutas y Verduras.

Por división, se destaca la desaceleración de Transporte hasta 3,3% mensual (vs. 6% en mayo), con una menor tasa de aumento en adquisición de vehículos y sin subas autorizadas en combustibles. También desaceleró Salud a 3,2% mensual (vs. 4,8% en mayo), tras subas de prepagas en mayo y con desaceleración de medicamentos. Otras divisiones que redujeron su tasa de inflación fueron Restaurantes y hoteles (3,1% vs. 3,7% en mayo), Recreación y cultura (2,2% vs. 3,1% en mayo), Bienes y servicios varios (2,0% vs. 2,9% en mayo) y Educación (1,1% vs. 2,3% en mayo).

Por otro lado, Alimentos y Bebidas aumentó 3,2% mensual (vs. 3,1% en mayo), con aceleración general de los rubros de la división, parcialmente compensada por las caídas de Frutas y Verduras. También aceleraron Comunicación hasta 7,0% mensual (vs. 1,0% en mayo) por subas autorizadas en TICS; y Bebidas alcohólicas y tabaco hasta 5,5% mensual (vs. 1,6% en mayo) por subas en tabaco y bebidas alcohólicas.

Por último. se destacan los aumentos de Prendas de vestir y calzado (3,5% vs. 2,1% en mayo), Equipamiento y mantenimiento del hogar (3,2% vs. 2,4% en mayo) y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (2,5% vs. 2% en mayo), esta última división con suba del servicio de gas a nivel nacional.