La fenomenal pérdida de dólares por el turismo al exterior que preocupa a Batakis

Son mucho más los argentinos los que viajan al exterior que los extranjeros que llegan al país y el déficit cambiario se agiganta. El Gobierno ya tomó nota y es un dolor de cabeza para Silvina Batakis.

“Cuando uno hace compras en el exterior y tendrían que haber ido al sector productivo está dañando el futuro de los argentinos”, fue la frase que lanzó la ministra de Economía, Silvina Batakis, y que encendió las críticas desde los medios de comunicación. Sin embargo, las cifras son elocuentes: el último informe del Indec ratificó que son mucho más los argentinos que viajan al exterior que los extranjeros que llegan al país y el déficit cambiario se agiganta.

De acuerdo a las últimas estadísticas disponibles, en mayo se estimaron 120.400 llegadas de turistas no residentes, cifra que presentó un incremento interanual de 1.682,4%. En los primeros cinco meses, se alcanzaron 575.100 llegadas de turistas no residentes y se registró un incremento de 826,1% respecto del mismo período del año anterior.

Sin embargo, las salidas al exterior alcanzaron un total de 189.700 turistas residentes, lo que representó un aumento interanual de 531,7%. Hasta mayo, estas salidas totalizaron 858.600 y acumularon una suba interanual de 276,1%.

Déficit cambiario por el turismo

Desde 2011, Argentina mantiene una balanza negativa en materia de turismo: los egresos de dólares por viajes al exterior de residentes en el país son superiores a los ingresos de divisas por parte de turistas extranjeros. Según un informe del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo, el déficit turístico acumulado entre 2011 y 2020 fue de U$S 23.500 millones. Con la suspensión de viajes por la pandemia del coronavirus, el déficit bajó a U$S 1.700 millones, pero a partir de 2021 la brecha se amplió y en 2022 se profundizó.

Según el informe “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario” del Banco Central, la cuenta “Servicios” registró un déficit de U$S 867 millones en mayo. Este resultado fue explicado principalmente por los egresos netos por “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta”, “Fletes y Seguros” y “Otros servicios” por U$S 579 millones, U$S 450 millones y U$S 31 millones, respectivamente. Además, el documento aclaró “que en los giros que se hacen al exterior para cancelar los saldos con las empresas emisoras de tarjetas internacionales, se incluyen tanto los consumos que se realizan por viajes al exterior como las compras no presenciales a proveedores del exterior. De forma recíproca, en los ingresos también se incluyen las compras no presenciales que hacen con el uso de tarjetas, a proveedores de nuestro país, quienes califican como no residentes”.

Justamente, para el rubro “Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta”, entre enero y mayo la salida de dólares por este rubro fue creciente. En apenas cinco meses se fueron U$S 2.625 millones. Así, hubo una expansión del 278% del déficit (respecto de los 649 millones del mismo período de 2021).

Mientras que todas las personas que salen de Argentina gastaban con la tarjeta de crédito a la cotización del “dólar turista” (recarga de un 30% del impuesto PAIS y un 35% de una retención a cuenta del impuesto a las ganancias), quienes llegan al país no suelen cambian su dinero en el mercado formal. Por cada dólar pueden obtener un 60% más de pesos en una cueva que en un banco.

Ante la escasez de dólares que preocupa al Gobierno, el Banco Central (BCRA) restringió la posibilidad de pagar en cuotas con tarjetas de créditos los consumos realizados en las tiendas libres de impuestos o free shop. De esta manera, se extendió la prohibición que ya rige para la venta en cuotas de pasajes y servicios turísticos en el exterior y de productos provenientes del exterior que se reciben por el sistema puerta a puerta.

Hace dos semanas, la entidad que comanda Miguel Pesce estableció que las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito (tanto las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra como los otros proveedores no financieros de crédito) no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes en estos rubros. La norma incluye a "pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas electrónicas u otros intermediarios".

“Cuando uno hace compras en el exterior y tendrían que haber ido al sector productivo está dañando el futuro de los argentinos”, afirmó Batakis luego de asumir en el Ministerio de Economía. Luego, aclaró: “Todas las personas tienen derecho a las vacaciones, pero nosotros tenemos que administrar las reservas para que el país crezca. Y vamos a tomar todas las medidas para que esas reservas se vuelquen a los sectores productivos”.