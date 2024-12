La balanza comercial acumuló 12 meses de saldo positivo en noviembre: cuántos dólares entraron

La balanza comercial registró un superávit de U$S 1.234 millones, y acumuló doce meses consecutivos con saldo positivo, informó el Indec. En el período enero-noviembre de 2024 se registró un superávit comercial de U$S 17.198 millones.

El intercambio comercial argentino (exportaciones + importaciones) totalizó 11.723 millones de dólares en noviembre, con una suba de 12,7% interanual. En noviembre, las exportaciones aumentaron 31,6% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Entre enero y noviembre de 2024, las exportaciones registraron un incremento del 18,1%, y alcanzaron un valor total de U$S 72.642 millones. Las importaciones en noviembre registraron una caída interanual del 4,3%.

Durante los once meses de 2024, las importaciones totalizaron U$S 55.444 millones, 20,2% menos que en el mismo período del año anterior. En noviembre de 2024, el valor unitario del flete internacional fue de U$S 132,5 por tonelada, 26,9% superior al de igual período de 2023 y 21,8% inferior al de noviembre de 2022. Los fletes provenientes de las zonas seleccionadas: China, USMCA (Estados Unidos-México-Canadá), Unión Europea y Mercosur en conjunto representaron el 78,4% del total.

China aumentó 96,3% respecto a noviembre del año anterior. En este mes, el flete de origen Mercosur alcanzó una participación de 23,6%, con una baja en el valor unitario de 13,4% respecto a noviembre de 2023.

Quiénes fueron los principales socios comerciales de Argentina en noviembre

Si se consideran tanto las importaciones como las exportaciones a valores FOB (sin incluir el flete internacional y el seguro), el saldo de noviembre fue superavitario en US$ 1.558 millones. En lo que respecta a los once meses transcurridos de 2024, se registró un superávit comercial y se acumuló un saldo de US$ 20.308 millones.

Al analizar por zonas, el intercambio con el Mercosur en noviembre, registró un saldo negativo de U$S 118 millones. El 78,2% del total tuvo como destino a Brasil, 12,6% a Uruguay, 8,1% a Paraguay y 1,2% a Venezuela.

En tanto, el comercio con la Unión Europea fue superavitario en US$ 27 millones. De un total de veintisiete países, los cinco que registraron mayores exportaciones concentraron el 73,3% de las ventas al bloque: Países Bajos (incluye el puerto de Rotterdam, tránsito hacia otros países), España, Italia, Alemania y Polonia, en ese orden.

El intercambio comercial con China registró un saldo negativo de US$ 851 millones; mientras que India fue el tercer destino de las ventas argentinas, con el que se registró un superávit de US$ 318 millones.