Esperan que la inflación se mantenga en diciembre en niveles similares a los de noviembre

El dato de 2,5% de inflación para noviembre que publicó hoy el Indec debería mantenerse en torno a estos niveles en diciembre, ya que no se esperan aumentos significativos en los rubros de salud, comunicaciones, energía y combustibles, mientras que el dólar sigue la senda marcada en el Presupuesto 2021, según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Al respecto, el trabajo señaló que no están pautados aumentos en las tarifas de servicios públicos para diciembre y que tampoco habrá incremento de combustibles durante el resto de 2021, mientras que en el rubro Comunicaciones no debería tener aumentos dado que "no se encuentran autorizados".

"Sin embargo, las empresas han comunicado a los usuarios que aplicarían ajustes en noviembre (que evidentemente no aplicaron) y diciembre, aprovechándose de la judicialización del decreto que determina las telecomunicaciones como servicio público", señaló el informe del CEPA.

Por otra parte, en lo que respecta al rubro de salud, recién en enero habría un nuevo aumento de 9% mientras que, respecto del dólar, "en noviembre el tipo de cambio oficial se mantuvo por debajo de la inflación (se movió 1%)".

"Recientemente, algunos agentes económicos a los que se suman medios de comunicación han intentado instalar una inevitable devaluación aprovechando tensiones cambiarias relacionadas primero con la etapa electoral y luego, con el periodo de menor liquidación de cosecha del año. El Gobierno reiteró que no va a haber devaluación", sostuvo el documento.

Aún así, apuntó que sí se observa "una aceleración en el ritmo devaluatorio" ya que "en lo que va de diciembre el TC se movió casi 1%".

Por último, en relación con Alimentos y bebidas, destacaron que "las expectativas estarán puestas en la renovación de acuerdos de precios por parte de la Secretaría de Comercio".

En lo que respecta a noviembre analizaron que la dinámica de precios mostró un comportamiento diferencial en el segmento de alimentos y bebidas ya que, por un lado, el precio de la carne vacuna subió un 11% mientras que el resto de los productos alimenticios tuvo una variación promedio de apenas el 0,6%, lo cual indica que "el congelamiento tuvo un fuerte impacto en la evolución de precios de los productos incluidos".

"El congelamiento de precios fue el resultado del diagnóstico que identificaba la disociación de precios finales respecto de los costos de producción y distribución, y tuvo como finalidad interrumpir la dinámica alcista particularmente percibida en la primera quincena del mes de octubre pero que se observó a lo largo de los últimos 8 meses. Aunque se mantiene en la medición de noviembre, se observa cierta convergencia entre la dinámica de los precios finales y costos de producción", cerró el informe.

Con información de Télam