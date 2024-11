El Kun Agüero fue a la Casa Rosada y se reunió con Santiago Caputo

El ex futbolista Sergio "Kun" Agüero se encontraba esta tarde reunido en la Casa Rosada con Santiago Caputo, el principal asesor del presidente Javier Milei. Esto se suma, además, a la charla que tuvo con Juliana Santillán, la diputada que es impulsora de las Sociedades Anónimas Deportivas.

El ex delantero de la Selección argentina viene expresando comentarios favorables a la gestión de Milei y, en julio pasado, manifestó su adhesión a la iniciativa oficial de incorporar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, una propuesta que es resistida por la AFA. Vale decir que, el delantero Sergio "Kun" Agüero sorprendió y se metió en política dura y llana tras sacarse una foto con la diputada que impulsora de las Sociedades Anónimas Deportivas, Juliana Santillán. El jugador que fue subcampeón del mundo con la Selección Argentina en Brasil 2014 se sacó una foto con la diputada que subió la imagen en sus redes sociales. Allí estuvo, por otro lado, acompañada con un mensaje: "Fútbol Libre".

Desde hace mucho tiempo, Agüero se muestra cercano a las ideas libertarias, pero nunca había empujado tanto ni se había mostrado con un político tan cercano en el momento de impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas. De esta forma, todo llamó a la atención en redes sociales.

La durísima respuesta de Scaloni en la Selección Argentina por lo de Spreen: "Por favor"

Lionel Scaloni habló en la previa del duelo entre la Selección Argentina y Paraguay por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El DT se refirió al primer cruce que tendrá la "Albiceleste" contra los comandados por Gustavo Alfaro, pero su respuesta más llamativa fue la que dio sobre la gran polémica de la semana. El debut del streamer Spreen en la Primera División de Deportivo Riestra trajo controversia y el campeón del mundo no se guardó nada a la hora de opinar.

"Hay que ser lo más sincero posible. Imagino que todo el mundo habrá pensado lo que yo pienso. Tengo guardado mi debut en Primera División como uno de los mejores momentos de mi vida...", comenzó el director técnico al respecto. "El Comité de Ética va a trabajar sobre esto y espero por favor que no vuelva a suceder, por el bien del fútbol. Sin faltar el respeto a nadie, no tiene que volver a suceder. Los que han hablado dijeron que no tiene que volver a pasar y espero así sea", soltó el estratega de 46 años en el predio de Ezeiza.