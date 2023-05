El Indec dio marcha atrás y no postergarán la difusión del dato de inflación de abril

El director del Indec, Marco Lavagna, informó que los cambios en el calendario anunciados esta mañana quedarán sin efecto y se difundirán los informes técnicos en las fechas originalmente establecidas doce meses atrás.

El Indec había comunicado que iba a retrasar la publicación del dato de inflación de abril, que estaba previsto para el próximo viernes 12 de mayo. Ante las críticas por supuestas especulaciones electorales, el organismo estadístico decidió dar marcha atrás y mantendrá la fecha originalmente prevista.

Lavagna lamentó que la "intención de separar el trabajo estadístico del Instituto del proceso electoral fuera malinterpretada y se despertaran suspicacias sobre la integridad de los equipos técnicos del Indec". Y agregó: “Consideramos que es una buena práctica no dar información estadística en medio de la veda pero, dada la controversia ocasionada, las cuatro fechas se mantendrán en su esquema establecido originalmente”.

Críticas de la oposición

"La inflación de abril fue dramática. La responsabilidad es toda del Gobierno nacional. Podrán esconderla, disimularla u ocultarla como han hecho con tantos otros problemas. Pero nunca más los malos gobiernos van a poder engañar a los argentinos. Esto también lo vamos a cambiar", había señalado Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente, respecto a la primera decisión del Indec.

Un mensaje similar dio su adversaria interna, la dirigente del PRO Patricia Bullrich. "Nuevamente (el ministro de Economía, Sergio) Massa y los kirchneristas usan las estadísticas para ocultar la realidad y manipular a la opinión pública con fines políticos. Sabemos cuánto le costó esto a la Argentina", señaló, para luego asegurar: "Conmigo, no va a pasar".

"Rompen el termómetro para negar la fiebre. Posponen los datos de la inflación para después de las elecciones del domingo 14/5 en varias provincias. ¿Creen que los argentinos no se dan cuenta de que el salario se les escurre de las manos? Gobierno de ridículos", lanzó a través de su Twitter el titular del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Mario Negri.

En ese marco, el legislador reclamó "la inmediata rectificación de la decisión del INDEC de no hacer conocer la inflación de abril 'para respetar la veda electoral'" y opinó que si Lavagna no da marcha atrás con la medida, "entonces inmediatamente que deje el cargo", porque de no hacerlo "será recordado como el que trajo las viejas políticas del Indec del kirchnerismo".

Para evitar la escalada de críticas, el Indec retrotrajo la medida y el calendario se mantendrá tal cual se había fijado. En las próximas horas, la página web del organismo reprogramará las fechas.