Empresario criticó el impuesto a las grandes fortunas porque "los ricos somos personas"

La aplicación de un impuesto a las grandes fortunas está encaminada, pero los empresarios remarcan su inconformidad. El dirigente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Teddy Karagozian, afirma que "el problema de la pobreza no es que los ricos no pagamos impuestos", ya que se están pagando "muchos" en su sector. En este sentido, consideró que "hay que pagar más impuestos sobre las propiedades" para enfrentar la crisis.

"Los ricos somos personas también, y cuando alguien nos desprecia nos vamos", destacó Karagozian y entre sus argumentos sostuvo que "el Estado argentino es caro porque es el perro que se persigue la cola" y que "pagamos tantos impuestos que la mayoría se va del país porque no encuentra ningún cambio para invertir": "No te digo que nos hagan monumentos, pero que no nos desprecien"

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente indicó que "si cobro impuestos sobre las cosas que se consumen, la inflación aumenta" y señaló que "cuando eliminas los impuestos al consumo el gasto del Estado baja a la mitad". "Los impuestos que paga un pobre son el 50% de lo que consume y eso hace que una persona que todo lo que gana lo consume pague muchos impuestos y eso no pasa en el mundo", intentó explicar el dirigente para ir en contra del impuesto que busca obtener fondos por única vez para enfrentar la crisis sanitaria.

Cuando se refirió a la fuga de divisas durante el gobierno anterior, el empresario dijo que "fue un negoción sacar los dólares del país" y aseguró que "los empresarios que se fueron hicieron más dinero que los que nos quedamos". En este sentido, afirmó que en todos los gobiernos los empresarios se ven "perjudicados" por los impuestos y se refirió puntualmente a los inconvenientes que tuvieron durante la gestión anterior: "Macri nos decía que no sabíamos lo que hacíamos y teníamos que transformarnos. A mí, que era la empresa de mi rubro más grande de Latinoamérica".

Sobre la polémica por la aplicación del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) a grandes corporaciones, Karagozian puntualizó: "Se puede decir que Techint no necesita los fondos de Anses pero hay que decir cuántos impuestos pagó y cuantas cosas donó". "Hacer énfasis sobre lo que hizo Techint es la razón por la que no hay más Techint en Argentina", concluyó.