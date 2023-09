Los detalles del proyecto de Massa para eliminar el impuesto a las Ganancias

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) en las elecciones 2023 avanzará en paralelo con un proyecto de ley y una suba del piso inmediata vía decreto del Poder Ejecutivo.

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UP) en las elecciones 2023, Sergio Massa, avanzará este lunes con su plan de eliminación del impuesto a las ganancias a través de un "esquema puente" de suba del mínimo no imponible a la espera de la aprobación de un proyecto de ley que enviará al Congreso.

Esta tarde, alrededor de las 17 horas, Massa y la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, recibirán en el Palacio de Hacienda a la CGT, la CTA y legisladores nacionales para interiorizarlos en los detalles de su iniciativa. Mientras tanto, se espera una amplia movilización de apoyo de parte de los gremios en Plaza de Mayo.

Según un borrador al que accedió El Destape, Massa avanzará en paralelo con dos estrategias diferentes con el objetivo de que el impuesto a las ganancias deje de ser gravado para los salarios de la mayoría de los trabajadores

Por un lado, la eliminación definitiva del impuesto a las ganancias para los salarios requiere de la sanción de una ley, debido a que el Congreso tiene potestad en materia tributaria y a que se trata de un gravamen de ejercicio "anual".

El proyecto que enviará Massa establece que dejen de pagar el impuesto a las ganancias los trabajadores y jubilados, eliminando la "cuarta categoría" del gravamen a partir del 1° de enero de 2024.

Si se aprobara el texto propuesto, solo quedarían alcanzados los directores de las sociedades anónimas, los CEOs, los gerentes y subgerentes y las pensiones de privilegio, es decir, un porcentaje muy menor del total de empleados en relación de dependencia de todo el país.

"Forma parte de la obsesión de Massa de decir que no pueden estar alcanzados los trabajadores y no los directivos, por ejemplo, que en la actualidad tienen mecanismos de exención y de upgrade que los han excluido del pago", afirmó en ese sentido Kelly Olmos en diálogo con El Destape Radio. Aun así, no queda claro si esto se haría vía nombre formal del cargo, en cuyo caso podría burlarse modificándolo, o vía algún alto piso de ingresos que virtualmente solo incluya a ellos.

En Economía remarcan que actualmente, tras las últimas subas del mínimo no imponible promovidas por Massa, solo paga Ganancias un 7% de los trabajadores en relación de dependencia, equivalente a unos 701.000 personas, a partir de un máximo de un 30% (unos 2,4 millones) en 2020. El cálculo del equipo económico es que, con las reaperturas paritarias de este trimestre, en diciembre pasarían a estar gravados 890.000 personas. Eso es lo que quiere evitar el ministro.

Sin embargo, el trámite legislativo luce complicado, por no decir imposible, en el actual contexto electoral. Por eso, Massa implementará un esquema “puente” con similares beneficios a partir de las remuneraciones de octubre de este año, es decir, una suba del mínimo no imponible. Este punto puede hacerse inmediatamente por vía de decreto reglamentario, tal como ocurrió en los últimos meses.

Cómo quedarían los salarios con la eliminación del impuesto a las Ganancias que propone Massa

El Palacio de Hacienda proyecta que dejen de pagar el impuesto a las ganancias los salarios de hasta 1 millón de pesos brutos, equivalentes hoy en día a un salario neto de 680.000 pesos. Sin tributar Ganancias, ese salario pasaría a ser de 867.000 pesos netos (ya que se le seguirían debitando las cargas sociales).

El equipo económico mostró diversos ejemplo de cómo quedarían algunos salarios con la eliminación del impuesto a las Ganancias, ya sea inmediatamente por decreto o definitivamente con la sanción de una ley.

SITUACIÓN ACTUAL:

CON EL PROYECTO DE MASSA PARA LA ELIMINACIÓN DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS:

Cómo se divide el pago del impuesto a las ganancias por actividad

Según las cifras oficiales, el total de 701.000 trabajadores que tributan impuesto a las ganancias se dividen de la siguiente forma según la rama de actividad: