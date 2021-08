mínimo no imponible

Ganancias: el Gobierno evalúa aumentar el piso en que se comienza a pagar

El piso se elevaría entre 15% y 20% para ubicarse entre los 173.000 y 180.000 pesos.

Con el objetivo de que la reapertura de paritarias que impulsa el Gobierno no se licúe con una mayor retención por el impuesto a las Ganancias, se trabaja en una nueva suba del mínimo no imponible para la actualización prevista de septiembre. Según confirmaron a El Destape desde distintas dependencias oficiales, el incremento del mínimo se realizará el mes próximo pero todavía no se definió el porcentaje de ajuste, aunque se ubicaría en torno al 20 por ciento. Esto implica elevar el piso a partir del cual se comienza a pagar el impuesto desde los actuales 150 mil pesos a unos 180 mil pesos.

En los últimos meses, primero con un incremento de los salarios en organismo públicos, el Gobierno viene impulsando la reapertura de paritarias, dado que las negociaciones realizadas a principio de año se quedaron "cortas" frente a una inflación que se mantiene cerca del 50 por ciento. El objetivo oficial es que este año los hogares perciban una aumento real de sus ingresos, lo que impulsaría el consumo, traccionando a la maquinaria productiva.

La intención original era establecer una pauta salarial en torno al 30 por ciento, en sintonía con la inflación prevista por el equipo económico para este año. Sin embargo, la suba de precios internos no logra desacelerar al ritmo estimado y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios este año era un hecho. Con el impulso oficial, los principales sectores de la economía reabrieron la discusión salarial y en muchos casos se alcanzó una mejora sobre la pauta anterior de entre 10 y 20 puntos.

El aumento del mínimo

El gremio de la Construcción, Camioneros, Bancarios, Sanidad y Comercio, por ejemplo, lograron llevar la suba a niveles de entre 45 y 50 por ciento. Para los empleados públicos a nivel nacional, a fines de mayo, se acordó un aumento del 35 por ciento, siendo la primera que cerró por encima de la inflación prevista en el Presupuesto. Este mes reabre paritaria, al igual que lo hará la Anses en noviembre, a pesar de haber cerrado un 45,5 por ciento. Estas mejoras podrían quedar erosionadas por Ganancias, dado que más trabajadores y trabajadoras pasarán a estar alcanzados por el impuesto.

La revisión en septiembre del mínimo no imponible de Ganancias estaba contemplada en la ley de reforma que entró en plena vigencia el mes pasado. Además de los cambios en las escalas, se elevó el piso a partir del cual se está alcanzado por el impuesto 150.000 pesos, mientras que los ingresos entre 150.000 y 173.000 pesos tienen una reducción en la carga tributaria. La suba del piso se ubicaría en torno a este rango en el que se reduce la carga pero se sigue pagando Ganancias. En la práctica sería elevar el piso a valores entre 175.000 y 180.000 pesos; e incluso, según informa de fuentes oficiales ámbito.com, llegar hasta 185.000 pesos.

Según confirmaron a El Destape desde la áreas responsables del tema, el porcentaje de suba se está evaluando y "la decisión final será del Presidente". De confirmarse los montos mínimos que circulan en los despachos públicos, se trataría de una actualización en torno al 20 por ciento promedio, estimando un salto de piso de 150.000 a 180.000 pesos. Si solo se utiliza la primera escala; es decir, pasar de 150.000 a 173.000 pesos, el aumento se ubicaría en el 15 por ciento, por debajo del promedio de actualización de paritarias.

Fuentes parlamentarias del oficialismo, en diálogo con este medio, remarcaron que la ley aprobada este año que reformó el impuesto contempla una cláusula gatillo para acompañar posibles mejoras paritarias este año y que esa actualización se dispondrá para septiembre. "Es una medida en línea con la mejora de los ingresos que buscamos", aseguraron desde equipo económico a El Destape.

La reforma "faculta al Poder Ejecutivo Nacional a incrementar, durante el año fiscal 2021, los montos previstos en el anteúltimo párrafo del inciso c) del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias”. El objetivo oficial es que el tributo sólo afecte a uno de cada diez asalariados. A partir del 2021 las actualizaciones se harán de manera automática y de acuerdo al avance de los salarios según la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).