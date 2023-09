Eliminación del Impuesto a las Ganancias: gremialistas apoyan la propuesta de Massa de cara a las elecciones 2023

Durante su gestión en la presidencia de la Cámara de Diputados, el ministro de Economía marcó un sendero de reducción de los trabajadores alcanzados por este impuesto.

Tras las declaraciones realizadas por el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria en estas elecciones 2023, Sergio Massa, dos gremialistas de peso salieron a apoyar la propuesta de eliminación del Impuesto a las Ganancias. Durante su gestión en la presidencia de la Cámara de Diputados, el ex intendente de Tigre marcó un sendero de reducción de los trabajadores alcanzados por este impuesto.

En diálogo con El Destape Radio, el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, se refirió a la voluntad de Massa de eliminar el impuesto a las Ganancias y señaló que “es una noticia que recibimos con mucha alegría". y reveló: "Ya nos la había adelantado. Nosotros ya habíamos preparado un proyecto en el mismo sentido”.

El diputado nacional señaló que “Juntos por el Cambio y los Libertarios dicen que acompañan todas las medidas que atenúan la presión fiscal" por lo que "tendrían que acompañar esta medida". Si no lo hacen es "porque quieren achicar la presión fiscal sólo de los empresarios”, agregó el legislador.

“Es una medida excelente. Vamos a acompañarla y me gustaría que la acompañemos en la calle. Vamos a convocar a una gran movilización de todas las organizaciones sindicales que llevamos años diciendo que el trabajo no es ganancia. Le pedimos a Massa que no espere a ser Presidente y que presente rápidamente el proyecto", reclamó Palazzo. De cara a las elecciones, sostuvo que “hay dos espacios de derecha que ni siquiera tienen matices" y que "para un trabajador no hay manera de votar a quienes quieren eliminar la indemnización y quitarles derechos a los trabajadores”.

Por su parte, el titular de la UOM, Abel Furlan, conversó con la señal de noticias C5N y destacó que el anuncio de Massa es una noticia que esperaban "hace mucho tiempo" y que "es una alegría". A su vez, destacó la tarea del candidato porque "viene trabajando desde hace mucho tiempo moviendo el mínimo no imponible". Y remató: "Estamos con la predisposición para movilizarnos al Congreso para que se garantice la salida de este proyecto".

Qué dijo Sergio Massa sobre el Impuesto a las Ganancias

Massa dijo que, en caso de ser electo presidente, trabajadores y trabajadoras que pagan impuesto a las ganancias van a dejar de hacerlo. "Yo no soy como Macri porque ya lo vengo bajando. Arrancamos con 2.4, lo planteé desde el Congreso, lo volví a plantear desde el Ejecutivo y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema Ganancias", adelantó el miércoles por la noche el ministro de Economía y postulante de UP.

Ante la repregunta sobre si efectivamente sacaría el impuesto a las Ganancias, sentenció: "Sí, o por ahí antes". Y pidió: "¿Por qué no comparamos cuánto le cobran al laburante mientras directores de compañías no pagan impuesto a las ganancias, por exenciones que tienen desde el punto de vista tributario?".