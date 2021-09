"IFE 4 2021": inscripción, cuándo cobro, requisitos y monto de la ANSES

El Presidente anunció que "se viene algo similar" al IFE 4 de ANSES y el Gobierno nacional ya planea una nueva ayuda social.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) avanza con el planeamiento del lanzamiento de un nuevo bono extraordinario similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para 3 millones de personas pertenecientes a grupos de sectores vulnerables a partir de la segmentación de destinatarios.

Fue el propio presidente Alberto Fernández quien adelantó el anuncio durante su recorrida por la feria de Dock Sud, en el partido bonaerense de Avellaneda, que impactará en sectores vulnerables y de la economía informal. "Estamos tratando de buscar algo nuevo y ahí vas a poder inscribirte", apuntó el mandatario a una vecina que consultó sobre el IFE.

IFE 4 2021: formulario de inscripción

1 - Ingresá a Mi ANSES.

2 - Colocá tu CUIL y Clave de Seguridad Social;

3 - Una vez dentro de la plataforma, verificar los datos, ver todas las prestaciones disponibles, y aquellas que podés solicitar.

4 - Si solo se trata de modificar domicilio y datos de contacto, los interesados podrán hacerlo a través de Mi ANSES o llamando al 130.

5 - Las personas que cobran una Pensión no Contributiva (PNC) por Invalidez deberán realizar este trámite con turno presencial.

En tanto, todos aquellos usuarios que tengan los datos de contacto sin verificar verán la leyenda escrita cada vez que ingresen a su usuario. Debido a eso, lo primero que se debe realizar es "ratificar" o "modificar" el domicilio real de residencia.

Luego se deberá confirmar la cuenta de correo electrónico (e-mail) y el número de teléfono celular. No obstante, cabe remarcar que en caso de que se haya agregado un número de teléfono fijo no se solicita la verificación.

Cuáles serían los requisitos para acceder al IFE

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.

No ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.

No recibir una prestación de desempleo.

No percibir jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

No percibir planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

IFE 4 2021: quiénes cobrarían el Ingreso Familiar de Emergencia

Según trascendió "será un IFE más acotado y pensado para los sectores más postergados y más afectados por la inflación, la falta de empleo y la pobreza". En sus tres ediciones de 2020, ANSES pagó a 8,9 millones de personas integradas por:

Trabajadores de la economía informal

Monotributistas sociales

Monotributistas de las categorías A o B

Trabajadores de casas particulares y personas que se encontraron desempleadas

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE)

IFE 4 de ANSES: cuál será el monto y cuándo se cobra el Ingreso Familiar de Emergencia

Si bien no hay información certera, se estima que el nuevo IFE será de $15.000. En 2020, cuando se entregaron los tres anteriores, el monto era de $10.000. En tanto, aún no no hay una fecha establecida de cuándo se cobraría, pero se cree que será entre octubre y noviembre 2021.

El IFE nació para paliar los efectos de la pandemia y de las restricciones a las circulación para evitar los contagios, pero todavía hay gran cantidad de hogares que no recuperaron su fuente de trabajo, debido al alto grado de informalidad estructural de la economía. En este marco, el Gobierno nacional sigue avanzando con esta ayuda para los sectores más vulnerables.