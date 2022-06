Expertos de la OEA destacaron el trabajo del Estado en Hidrovía

El interventor de la Administración General de Puertos, José Beni, se mostró muy satisfecho por la intervención del Gobierno en el sistema que regula el comercio exterior por vía marítima.

El interventor de la Administración General de Puertos José Beni celebró el “intercambio de miradas y experiencias” que se dieron durante las tres jornadas de la “IV Conferencia Hemisférica sobre Hidrovías, Puertos Interiores y de Cruceros”. En ese marco, la OEA destacó la labor del ente estatal al frente del Sistema de la Vía Navegable Troncal en los últimos meses.

Durante el discurso de cierre -del que participaron el embajador argentino en la OEA Carlos Raimundi y el Secretario de Transporte Diego Giuliano-, Beni resaltó la responsabilidad de la AGP en la Vía Navegable Troncal argentina, y sostuvo que “todos en el ministerio de Transporte trabajamos con cuatro criterios esenciales: complementación, coordinación, colaboración y la capacitación". y agregó: "Tengan la seguridad que vamos a continuar en este camino. Un militar, político, tres veces presidente -a ver si adivinan quién- decía que ´nadie se realiza en una sociedad que no lo hace´".

"En el mismo sentido una región no lo hace si sus países no avanzan. La sociedad no sólo está hecha de materia, hay una comunidad de relación constante con lo que nos rodea. Estos criterios de colaboración son carne de la gestión, no una expresión. No sirve una Hidrovía regional que se desarrolle si nuestro vecino de la otra orilla o el otro lado del puente no tiene acceso a los bienes que estos sí”, completó. Beni también resaltó que “el verdadero desafío, el éxito de la logística es irónico, es ser invisibles, cuando nadie se da cuenta que estás".

La conferencia fue convocada como parte de la presidencia de la AGP en el Comité Técnico Consultivo de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP), el organismo portuario de la Organización de Estados Americanos (OEA), y tuvo su primera jornada en el Centro Cultural Kirchner, de la que participó el ministro de Transporte Alexis Guerrera, así como la Directora Nacional de Migraciones Florencia Carignano -además vicepresidenta 2° del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable- y continuó con un perfil más técnico durante el miércoles 8 y jueves 9 en la terminal de Cruceros Quinquela Martín.

Junto a Beni, el Jefe de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Jorge Durán, también subrayó el aprendizaje de la Conferencia y agradeció “el invaluable y excelente trabajo de organización de José Beni, Patricio Hogan y el equipo de la AGP. Gracias a ellos esto ha sido un éxito”.

Por su parte, el embajador de la Misión Permanente de Argentina ante la OEA, Carlos Raimundi, ratificó “el compromiso de la Argentina con la Vía Navegable Troncal y nuestras costas litoraleñas. Por eso agradezco la realización de este evento".