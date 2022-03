Empresas ya estudian proyectos y mercados que abrirán la construcción del gasoducto de Vaca Muerta

Las empresas de transporte y agregado de valor del gas natural ya trabajan en las posibilidad de abrir mercados y generar nuevos negocios de exportación para la producción de Vaca Muerta, a partir de la construcción del gasoducto troncal Néstor Kirchner que se encuentra en etapa de licitación.

Así se destacó en la última jornada de la Exposición Argentina Oil & Gas que se desarrolla en La Rural, durante el panel que compartieron los CEOs de Transportadora Gas del Sur, Oscar Sardi; de Transportadora Gas del Norte, Daniel Ridelener; y de la Compañía Mega, Andrés Scarone.

El Gobierno nacional lanzó meses atrás el plan de infraestructura gasífera Transport.Ar que entre otras obras incluye el tendido de un nuevo gasoducto troncal para evacuar la producción incremental de Vaca Muerta, lo que permitirá sumar al sistema unos 44 millones de metros cúbicos adicionales.

En la etapa inicial de la licitación, que el 31 de marzo prevé la apertura de ofertas para la compra de los tubos para los 656 kilómetros del tramo Tratayén-Saliqueló, las empresas ya dan por cierto que en 2023 podrán encararse nuevas obras y proyectos a partir de la mayor disponibilidad del energético.

Ese recurso permitirá avanzar en proyectos de exportación en firme durante todo el año a Chile y en el futuro a Brasil de Gas Licuado de Petróleo (GLP), así como la construcción de una planta de Gas Natural Licuado (GNL).

También incluye la posibilidad de abastecer -en el mediano y largo plazo- a los proyectos petroquímicos que están parados por la falta de gas suficiente.

"Tener este caño es importante por lo que hay aguas arriba (los productores que operan en Vaca Muerta) pero también para el país porque esa vía nueva de provisión favorece al usuario local y la posibilidad de empezar a armar proyectos de licuefacción y de exportación de manera competitiva", expresó Sardi en el espacio de la AOG denominado Encuentro con los CEOs.

En ese sentido, el titular de la mayor transportista del sistema gasífero explicó que TGS avanzó en la construcción de un ducto colector por las distintas áreas de Vaca Muerta inaugurado en 2021, de 150 kilómetros de extensión, y ayer acordó con la provincia de Neuquén una ampliación de 30 kilómetros, en un acuerdo firmado en el marco de la Expo Oil &Gas.

"En el futuro necesitamos muchos tramos más para captar el gas de todos los bloques y acompañar con plantas de acondicionamiento como la que ya tenemos proyectada para el invierno de 2023. Es todo un proceso positivo y extremadamente optimista, porque va a haber oportunidades para las pymes y toda la industria energética", aseguró Sardi.

TGS junto a la empresa Excelerate Energy -la operadora de los barcos regasificadores requeridos en invierno- también encara un proyecto modular de producción de GNL en la zona portuaria de Bahía Blanca, sobre lo cual Sardi dijo que "se avanza en los estudios para llegar antes de fin de año con una decisión de inversión".

En la actualidad, se estima que el consumo de GNL es de 380 millones de toneladas, y que para 2030 escalará hasta los 300 millones de toneladas, por lo que se proyecta que el inicio de operación de la eventual planta podrá alcanzar el millón de toneladas al año.

"Las reservas están, tenemos que generarle demanda al gasoducto", enfatizó el titular de TGS al señalar que "los proyectos no se quedan para siempre en los países y si no maduran se van a otro lado. Son oportunidades que no podemos perder".

En similar sentido, Ridelener señaló que el nuevo gasoducto "tiene un primer vector que es abastecer toda la demanda insatisfecha de la Argentina pero también la posibilidad de exportar de manera casi inmediata aprovechando los vínculos con países vecinos subutilizados con fuerte potencialidad".

"Estamos cambiando la lógica del sistema de transporte radial y la estamos haciendo distinta" de acuerdo a donde se encuentre a demanda, y en esa perspectiva se suma la reversión del flujo del Gasoducto Norte que opera TGN que tiene una capacidad de 25 millones m3 diarios pero hoy utiliza la mitad por la caída de producción de la cuenca Noroeste y la de Bolivia.

Con esta obra que ya está en marcha "Vaca Muerta abastecerá el Norte del país" y desde ahí podrá exportar a Chile por los ductos ya existentes, proveer de la demanda energética de los proyectos de lirio y a través de Bolivia llegar al sur de Brasil, en particular a los estados más industrializados del sur como San Pablo, Santa Catarina, Río Grande y Paraná.

"Los 44 millones m3 (que sumará el gasoducto) ya están en cuestión de meses, y va a depender donde se ubique la demanda y el volumen que requiera cada proyecto lo que definirá las expansiones parciales o de nuevos gasoductos", anticipó Ridelener.

También se mencionó en el encuentro que el Gasoducto del Noreste entra en la ecuación del gas de Vaca Muerta, ya que la finalización del nuevo gasoducto troncal llegue a la zona del Gran Rosario permitirá abastecer a nuevas industrias del Litoral y mejorar su competitividad.

Finalmente, el titular de Mega, la compañía fraccionadora de gas para la producción de etano, propano, butano y gasolina natural, resaltó las posibilidades de incrementar la producción de GLP para exportación ya que el mercado local se encuentra abastecido,

"Hoy el puerto de Bahía se esta utilizando para importar el gas, pero revertir ese esquema libera capacidad exportadora", dijo Scarone al coincidir en que "se tiene la riqueza y el mercado de demanda está, la cuestión esta en hacerlo viable".

En ese sentido, señaló como "una oportunidad única" la exportación de GLP para abastecer en el mediano y largo plazo a la industria petroquímica en cualquier parte del mundo

"Hay un horizonte de buenos precios en el mercado internacional, pero necesitamos una economía para exportar y una logística para transportar el gas o los líquidos derivados para dar el salto productivo", afirmó al asegurar que Mega acaba de completar las obras de ampliación de la toma de gas de Vaca Muerta que le permite procesar y fraccionar 15% más de producto y se prepara para incrementar su capacidad en la planta de Bahía Blanca.

Con información de Télam