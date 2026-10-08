Hace solo un mes, Bausili defendió el traslado del oro del BCRA a Europa: "Era óptimo"

La Auditoría General de la Nación (AGN) informó este jueves que el Banco Central (BCRA) perdió más de 1.000 millones de dólares en operaciones financieras de reservas basadas en el valor del oro del Banco Central. Hace menos de un mes, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, había defendido la medida y la había descripto como algo "óptimo".

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"Se nos dio la circunstancia a principios de 2024 que había alta demanda por lingotes de oro en el mercado de oro", dijo Bausili en septiembre ante el Congreso.

Según Bausili, se "bajaron los costos asociados con la aceptación de lingotes viejos, de calidad más dudosa, más cuestionable o más difícil de analizar", aunque, "al final, todos los lingotes van por un laboratorio y se analizan". "Tomamos una oportunidad. Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo mucho más bajo del histórico, convertir ese oro de calidad más baja en cuanto al análisis en oro de calidad más alta", sostuvo.

"Entonces, se trasladó y se depositó en el BIS en Suiza, que es donde sigue estando. Parece que es atractivo armar una telenovela o una conspiración alrededor de esa historia", concluyó el funcionario.

El informe de la AGN

Este miércoles, la AGN informó cuáles fueron los resultados de la auditoría realizada hasta el 31 de diciembre de 2025. "El informe incluye un señalamiento sobre el resultado de las operaciones vinculadas a las reservas de oro. Durante el ejercicio 2025, la tenencia de oro —adquiridas en las gestiones de Prat Gay y Marco del Pont— registró una ganancia patrimonial de más de 8 billones de pesos, explicada solamente por la suba internacional del precio del metal", indicó la Auditoría en X.

"En ese mismo año, bajo la actual gestión (Bausili) y con fines de cobertura, el BCRA concertó operaciones de derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas como bien de respaldo (subyacente). De acuerdo con los Estados Contables (EECC), el resultado de estas operaciones arrojó una pérdida de 1.5 billones de pesos (equivalentes a USD 1.023 millones), que se pagó con divisas. Al cierre del ejercicio auditado ya no existían posiciones u operaciones abiertas por este concepto", continuó la AGN, que recordó. "Desde que se auditan los Estados Contables del BCRA, nunca se había utilizado esta magnitud de reservas físicas (oro) para transacciones de riesgo, como las mencionadas operaciones de derivados que han generado una pérdida de más de USD 1.000 millones para la entidad".