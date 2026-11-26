En medio del concurso preventivo, Los Grobo solicitaron autorización a la Justicia para vender su participación en la molinera Cánepa Hermanos, junto con una planta de acopio, por un valor total superior a los US$5,5 millones.

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La presentación se realizó el pasado 20 de noviembre ante el Juzgado Nacional en lo Comercial N°12 por Gabriel H. Fissore, apoderado de Los Grobo Agropecuaria.

En el escrito solicitaron autorización para vender esos activos y levantar la inhibición general de bienes para poder concretar la transferencia de los inmuebles.

La operación contempla la venta total del paquete accionario de Cánepa Hermanos, dividido entre Los Grobo Agropecuaria (49%) y Grupo Los Grobo (51%).

Según sostuvieron en el documento, la compañía molinera se vio perjudicada por la situación del sector agropecuario y el posterior ingreso en concurso preventivo de Los Grobo Agropecuaria y Agrofina.

La compraventa se realizará bajo la modalidad de “tranquera cerrada”, que comprende tres acuerdos simultáneos: la adquisición del 100% de las acciones de Cánepa Hermanos; el traspaso a esa sociedad de la planta de acopio (ubicada en Chivilcoy); y la firma de un compromiso de no competencia por parte de Los Grobo.

Distintos bancos ya dieron su conformidad a la venta: entre los acreedores se encuentran Galicia, Santander, Supervielle, Hipotecario, Macro e Industrial (BIND), entre otros.

“Existe un principio de acuerdo con los bancos para la reestructuración de la deuda”, dijo la firma en la presentación judicial.

El esquema de pagos prevé un primer desembolso de US$1.000.000 al momento del cierre y el saldo en cinco cuotas anuales y consecutivas de US$900.000, con una tasa de interés del 6% anual.

Con información de Noticias Argentinas