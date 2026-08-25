El Gobierno privatizó rutas nacionales de Santa Fe: ocho peajes nuevos y tarifas superiores a $3.500

El gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización de la red vial nacional y adjudicó por 20 años ocho tramos de rutas nacionales a empresas privadas. La nueva concesión de los tramos de las rutas 9, 11, 19 y 34 que atraviesan la provincia de Santa Fe incorporará ocho nuevas cabinas de peaje, que se sumarán a las cuatro que ya existen, con tarifas diferenciadas según cada ruta.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, publicada este lunes en el Boletín Oficial. Los contratos contemplan la explotación, administración, reparación, conservación, mantenimiento y ejecución de obras en las rutas.

Además, el Gobierno plantea que el sistema funcionará con financiamiento privado, sin subsidios del Tesoro Nacional, mientras que Vialidad Nacional tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento de los contratos mediante un esquema de control por resultados.

Según establecen los pliegos, las empresas adjudicatarias deberán completar primero una serie de obras iniciales de "puestas en valor" de los corredores antes de empezar a cobrar.

La Ruta Nacional 11 será la que concentre la mayor cantidad de nuevas estaciones: en el tramo comprendido entre Nelson y el límite con Chaco se instalarán cinco cabinas.

Qué rutas de Santa Fe quedan bajo concesión privada

La provincia queda involucrada principalmente en tres de los ocho corredores adjudicados.

El Tramo Centro, de 681,92 kilómetros, comprende la Ruta Nacional 9 desde Rosario hacia Córdoba, la Ruta Nacional 19 entre Santo Tomé y el límite con Córdoba y un sector de la Ruta Nacional 34 entre Rosario y el empalme con la 19.

Este corredor fue adjudicado a AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., con una tarifa ofertada de $1.399 sin IVA y un contrato por 20 años.

El segundo es el Tramo Centro-Norte, que comprende 536,43 kilómetros de la Ruta Nacional 34, desde Angélica hasta La Banda, en Santiago del Estero. También tendrá impacto sobre el centro-norte santafesino. Fue adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una tarifa ofertada de $2.175 sin IVA.

Finalmente, el Tramo Chaco-Santa Fe abarca 497,18 kilómetros de la Ruta Nacional 11, desde Nelson hasta Resistencia. La concesión quedó en manos de José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A., con una tarifa ofertada de $3.520 sin IVA.

Las nuevas estaciones de peaje en Santa Fe

Uno de los principales cambios para quienes circulen por las rutas nacionales será la ampliación de los puntos de cobro. En la Ruta Nacional 11 se instalarán cinco nuevas estaciones dentro de la provincia:

Florencia

Gobernador Crespo

Guadalupe Norte

Llambi Campbell

Vera

Las estaciones estarán distribuidas a lo largo de los casi 500 kilómetros del corredor entre Nelson y Resistencia. Para este corredor, la tarifa ofertada es de $3.520 más IVA, equivalente a $4.259,20 finales con el impuesto incluido.

La Ruta Nacional 11 es uno de los corredores donde el regreso del peaje genera mayor impacto, ya que las nuevas estaciones se instalarán en un tramo que actualmente no cuenta con cabinas de cobro. El sistema prevé además la incorporación progresiva de mecanismos electrónicos como TelePASE y modalidades free flow.

En la Ruta Nacional 9, la estación de Carcarañá continuará dentro del nuevo esquema, con una tarifa de $1.399 más IVA, equivalente a $1.692,79 finales. El corredor también contempla nuevas estaciones fuera de Santa Fe, en territorio cordobés, entre ellas Leones y James Craik.

Mientras que en la Ruta Nacional 19, se mantendrá la estación de Franck y se incorporará una nueva en Frontera, en el límite con Córdoba. La tarifa de referencia para el corredor es de $1.399 más IVA. Por su parte, la Ruta Nacional 34 tendrá nuevas estaciones en Totoras, Angélica y Palacios.