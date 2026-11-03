Georgieva elogió el ajuste de Milei y lanzó una advertencia contra el populismo

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, volvió a destacar el programa económico de Javier Milei y puso a la Argentina como ejemplo de un país que, después de atravesar reiteradas crisis, avanzó en el saneamiento de sus cuentas públicas. Sus declaraciones llegaron mientras el Gobierno aguarda la aprobación definitiva de la tercera revisión del acuerdo con el organismo, que habilitaría un nuevo desembolso.

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"Argentina lo está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera. El país será recompensado por ello", aseguró Georgieva este martes 3 de noviembre, durante la Conferencia Internacional de Banca 2026, organizada por el Banco Santander en Madrid.

La funcionaria compartió un panel con Ana Botín, presidenta ejecutiva de la entidad bancaria, en el que abordaron los principales desafíos de la economía mundial. Entre los temas analizados estuvieron la expansión de la deuda pública y las consecuencias que el desarrollo de la inteligencia artificial puede tener sobre las inversiones y el mercado laboral.

En ese marco, la jefa del Fondo incluyó a la Argentina entre los países que adoptaron la disciplina fiscal como una herramienta central para recuperar la estabilidad económica. La valoración coincide con uno de los ejes fundamentales de la gestión de Milei: mantener el equilibrio presupuestario como principal referencia de la política económica.

El respaldo del FMI al ajuste argentino y el cuestionamiento al populismo

Durante su intervención, Georgieva señaló que algunas economías emergentes consiguieron extraer enseñanzas de sus crisis y avanzar hacia esquemas fiscales más responsables. En contraposición, advirtió que varios países desarrollados acumulan niveles de deuda que representan un motivo creciente de preocupación.

La directora del organismo fue consultada sobre las experiencias de Grecia, Portugal e Irlanda, países que atravesaron profundas crisis económicas y posteriormente implementaron políticas de mayor control presupuestario. En su respuesta, incorporó a la Argentina entre los ejemplos de recuperación de la disciplina fiscal.

También mencionó el caso de Chile y aprovechó la exposición para cuestionar las políticas populistas por sus posibles consecuencias sobre las finanzas públicas.

"Hay que cortarle la cabeza al populismo", expresó Georgieva, en una crítica general a las decisiones económicas que, según su visión, pueden comprometer la sostenibilidad de las cuentas estatales.

Sus declaraciones se enmarcan en un contexto internacional en el que el FMI viene alertando sobre las dificultades de los gobiernos para controlar el gasto público y reducir el endeudamiento.

Para la administración de Milei, el reconocimiento representa otro respaldo de la conducción del organismo a su estrategia económica. Sin embargo, el desafío oficial pasa por conseguir que la estabilización macroeconómica se traduzca en una mejora sostenida de la actividad, la inversión y el empleo.

El elogio de Georgieva llega antes de un desembolso de U$S 900 millones

Las declaraciones de la titular del Fondo se conocieron luego de que el equipo técnico del organismo y las autoridades argentinas alcanzaran un entendimiento sobre la tercera revisión del programa de facilidades extendidas.

La vocera del FMI, Julie Kozack, había explicado que el acuerdo contempla una serie de medidas destinadas a profundizar el proceso de desinflación, fortalecer la capacidad de la economía para afrontar eventuales shocks externos y mejorar las perspectivas de crecimiento.

No obstante, el entendimiento técnico todavía necesita el aval del Directorio Ejecutivo del organismo, que tiene previsto tratar la situación argentina a comienzos de diciembre.

Si recibe la aprobación, el país quedará habilitado para acceder a un giro de aproximadamente U$S 900 millones, fondos que servirían para afrontar parte de los vencimientos financieros con el propio Fondo.