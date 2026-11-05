GDN Argentina, la compañía que opera ChangoMás, anunció la adquisición de Dia y la incorporación de más de 900 sucursales.

GDN Argentina, la compañía del Grupo de Narváez que opera ChangoMás, anunció la adquisición de la operación de Dia Argentina. Según informó la empresa, la transacción incorpora más de 900 sucursales y amplía su presencia en el comercio minorista del país, especialmente en el segmento de tiendas de cercanía.

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El anuncio fue comunicado el 5 de noviembre de 2026. Con esta incorporación, el grupo informó que su red supera las 1.000 tiendas, con presencia en 22 provincias, y que su estructura comprende más de 15.000 empleos directos e indirectos.

La operación reúne distintos formatos comerciales dentro de GDN Argentina: grandes superficies, supermercados y locales de proximidad. Estos últimos constituyen el aporte de Dia a la propuesta del grupo, con una fuerte presencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

Quién compró Dia Argentina y qué relación tiene con ChangoMás

La adquisición fue anunciada por GDN Argentina, una compañía perteneciente al Grupo de Narváez. La empresa es la operadora de ChangoMás y, a través de esta transacción, incorpora la operación argentina de Dia.

La distinción permite identificar a la compañía que realizó el anuncio y a las marcas involucradas. GDN Argentina es la empresa que informó la compra, mientras que ChangoMás forma parte de su propuesta comercial.

El comunicado presenta la incorporación de Dia como una forma de complementar los formatos que ya maneja el grupo y ampliar las opciones que ofrece a los consumidores.

Cuántas sucursales incorpora la compra de Dia

Según la información difundida por GDN, la transacción suma más de 900 sucursales. La empresa destacó el peso de esa red en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, dos de los territorios donde Dia tiene una fuerte implantación.

La cifra de más de 1.000 tiendas corresponde a la red total que el grupo informó tras la adquisición. Del mismo modo, los más de 15.000 empleos directos e indirectos mencionados en la gacetilla describen la estructura conjunta: no fueron presentados como nuevos puestos de trabajo creados por la operación.

Qué se sabe sobre la integración y el futuro de las tiendas

GDN señaló que la siguiente etapa estará enfocada en integrar ambas operaciones. Entre las prioridades enumeró la optimización de procesos, la eficiencia operativa y la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

El grupo también manifestó que continuará adaptando su propuesta comercial a las necesidades de los consumidores y a las condiciones del mercado argentino.

Sin embargo, la gacetilla no detalló el monto de la transacción ni un cronograma de integración. Tampoco precisó si habrá cambios de nombre en las sucursales, modificaciones en su funcionamiento o novedades en las promociones y los programas de beneficios.

Por lo tanto, el anuncio no permite establecer si los locales de Dia pasarán a utilizar la marca ChangoMás ni en qué plazos podrían implementarse eventuales cambios.