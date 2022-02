Cadena de comidas rápidas abrirá 70 locales en dos años con una inversión de US$ 30 millones

La cadena de comidas rápidas Mostaza planea abrir por lo menos 70 locales en la Argentina en los próximos 24 meses, que se sumarán a los 160 que ya posee en el país, anunció hoy la empresa al inaugurar su tienda en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery.

La compañía prevé inaugurar 70 tiendas en dos años, lo que representaría más de dos mil nuevos puestos de trabajo y una inversión estimada de US$ 30 millones para 2022 y 2023.

En 2021, Mostaza abrió 27 sucursales, dos más de lo esperado, con nuevas franquicias en AMBA, Catamarca, Neuquén, Córdoba, Luján, Rosario, Mendoza, provincia de Buenos Aires, entre otras plazas.

El principal foco de la empresa es la expansión a nivel nacional a través de las franquicias, mediante su modelo de negocio Mostaza All In One, que engloba todos los servicios: AutoMostaza, delivery, take away, consumo out e indoor y terminales de compra sin contacto.

El nuevo local, de más de 130m2, se encuentra en el patio de comidas de planta baja de Aeroparque y cuenta con un sector de cafetería espresso, con tres tótems digitales para realizar los pedidos.

“Nos llena de orgullo empezar el 2022 de esta forma; comprendemos que tenemos el potencial para ser parte de un impulso positivo para el país y vamos a seguir apostando por la generación de empleo y el crecimiento sostenido a largo plazo como una compañía federal, con nuevos locales desde Ushuaia hasta Jujuy”, destaca Pablo De Marco, director de Expansión y Desarrollo de Mostaza.

Con información de Télam