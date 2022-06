Faltante de gasoil: el sector celebró la suba del corte de los biocombustibles

Los representantes de la cadena productiva y de comercialización festejaron la medida del Gobierno, pero advirtieron que no alcanzará por sí sola para que deje de haber desabastecimiento.

Los sectores que componen la cadena productiva y de comercialización del gasoil destacaron la suba oficial del nivel de corte de los biocombustibles, mientras que el Gobierno señaló que la medida permitirá "disminuir" en gran medida el faltante de este combustible que se registró en las últimas semanas y complicó el abastecimiento en la región centro y norte del país en plena cosecha de maíz. Aun así, advirtieron que no alcanzará por sí sola para terminar con el problema.

Este miércoles, el Ministerio de Economía anunció que se elevará un 50% el corte obligatorio de la Ley de Biocombustibles, lo que lleva el corte del 5% actual al 7,5%. De este modo, se incrementará la cantidad de derivados de aceite vegetal que se le inyecta al gasoil comercializado en el país, lo que permitirá incrementar la producción actual y mejorar su abastecimiento a nivel nacional.

Alberto Fernández confirmó la medida durante un acto en Santa Fe al anticipar que este jueves se publicará oficialmente la nueva normativa "para que no falte el gasoil". Fuentes oficiales afirmaron a El Destape que, de esta forma, "seguramente va a disminuir mucho el problema" ya que se podrá incrementar el abastecimiento interno en más de 90.000 metros cúbicos mensuales. Además, destacaron que permitirá un ahorro de unos 60 millones de dólares.

El sector festejó la medida pero advirtió que no alcanza

Los representantes del sector festejaron la medida oficial, pero advirtieron que no alcanzará per sé para abastecer al mercado interno con todo el combustible necesario.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria del Aceite (CIARA) con el cual se abastece el biocombustible para cortar el gasoil, precisó a este portal que, dada la alta capacidad ociosa de los productores del sector, podrán proveer a las petroleras del insumo necesario para aumentar el corte en menos de 72 horas "a un precio muy competitivo en relación al gasoil importado", aunque remarcó que el tiempo de entrega final a los consumidores dependerá luego del timing de las propias petroleras.

Por su parte, Gabriel Bornoroni, presidente de FECAC y CECHA, las entidades que representan a las estaciones de servicio, también consideró "positiva" la medida oficial y destacó que "este es el camino, tomar medidas que hagan que esto (el desabastecimiento de gasoil) se solucione". Aun así, advirtió a El Destape que con esta iniciativa "no se soluciona el problema" debido a que permitiría aumentar solo un 5% la cantidad de gasoil disponible cuando el faltante en el país es de entre un 20% y un 25%. También señaló que el aumento del precio del gasoil para los vehículos de patente extranjera "no tuvo impacto".

En base a ese diagnóstico, Bornoroni reclamó que el corte aumente hasta el 15% y que "desaparezca" el impuesto a la importación de diésel que va como regalía a las provincias. También pidió que "la importación de diésel no la haga directamente el Gobierno", ya que hoy más del 80% está concentrado en YPF.

"Nos parece bien que el Gobierno vaya en esta línea de aumentar el corte y hacerlo en un mercado libre el que todas las empresas podamos competir", destacó a su turno Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Biocombustibles. Aun así, afirmó que igualmente el país seguirá dependiendo de la importación de gasoil. "Nosotros reemplazamos una parte importante del gasoil que Argentina importa, que son cerca de 2 millones de toneladas. Nosotros podemos abastecer más o menos 1 millón de toneladas con esta decisión", precisó. "Si alcanza o no dependerá de lo que decidan las petroleras. Si dejan de importar gasoil a cero no va a alcanzar. Pero se supone que van a importar menos y van a reemplazar parte con el gasoil que generamos, que es beneficioso para la cadena agroindustrial. Si ellas hacen los deberes no debería haber faltante", explicó, y resumió que la medida "genera tranquilidad, porque el Gobierno escucha, pero no llega a solucionar".