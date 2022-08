En medio de las denuncias por faltantes de stock, empresa de Techint duplica ganancias

La firma que integra el conglomerado del que es dueño Paolo Rocca obtuvo rendimientos por $174.874 millones en el segundo trimestre y distribuirá dividendos por $39.000 millones entre sus accionistas.

En medio de denuncias de proveedores y corralones por el faltante de chapas y molduras de acero, el gigante siderúrgico Ternium, perteneciente al Grupo Techint, informó a la Bolsa de Comercio porteña haber duplicado sus ganancias en el último año. Según el estado de resultados remitido este fin de semana a las autoridades bursátiles, la firma que integra el conglomerado del que es dueño Paolo Rocca obtuvo un resultado integral de 174.874 millones de pesos en el segundo trimestre de este año (abril-junio), lo que representa un incremento de 93 por ciento respecto de igual período del 2021.

Si se lo actualiza al precio del dólar de cada momento, la ganancia en moneda dura fue de 40 por ciento. A su vez, la compañía informó que distribuirá dividendos por 39.000 millones de pesos en Cedears, certificados de acciones que permite dolarizar cartera y así elude los controles a la remisión de utilidades en divisas.

En el informe del primer trimestre del año, la firma Ternium (Siderar) preveía que las consecuencias de la guerra en Ucrania y las restricciones al acceso de divisas en el mercado oficial local traerían aparejados serios problemas para su operatoria. Recién, estimaba la nota enviada a la Bolsa, el segundo semestre del año volvería a recuperar sus márgenes operativos. No obstante, el trimestre siguiente no solo no fue malo en términos económicos sino que obtuvo casi una duplicación de sus resultados interanuales. No es menos cierto que el despacho de acero planos y largos para el mercado doméstico no se condijo con esa mejora.

"Durante todo julio no nos despacharon ni hierro, ni chapa ni caños. Y eso para con cualquier proveedor con que se consulte. Y al que le quedó algo te lo vende 40 por ciento más caro que el precio de lista por las dudas. Llevamos un mes vendiendo y poniendo el dinero de esas ventas en las cuentas de nuestros proveedores y ni así te congelan el precio. Otro corredor de tubos y hierro para fabricar rejas aumentó un 30 por ciento, pero entre el 1 de julio y el 1 de agosto", relató a El Destape un comerciante de gran superficie de materiales ferrosos para construcción.

En marzo pasado, Ternium había informado que ante la situación de faltante de insumos tomaron la decisión de abastecer al 100 por ciento a los fabricantes y al 70 por ciento a los distribuidores. Los comerciantes aseguran que esos cupos no se están cumpliendo en los absoluto. Con una capacidad de producción anual de 10,8 millones de toneladas es una de las líderes del mercado latinoamericano para la fabricación de aceros planos, largos, conformados, tubos y perfiles.

La empresa de Paolo Rocca responsabiliza el desabastecimiento en la dificultad para acceder al dólar oficial para financiar las importaciones de mineral de hierro. No obstante, este fin de semana la empresa informó una ganancia integral total para el primer trimestre de este año de 174.874 millones de pesos, un 93 por ciento por encima de los 90.984 millones de igual trimestre de 2021. Medido en dólares, representó un alza de 40 por ciento, pasando de 892 millones de dólares a 1267 millones de dólares, de acuerdo con el estado de resultado que firma Guillermo Etchepareborda, Responsable de Relaciones con el Mercado de Ternium.

De ese resultado, la empresa informó que conformó una reserva legal de 15.567 millones de pesos y mantendrá resultados no asignados por 156.648 millones. En el comunicado siguiente, Ternium informó la distribución de 39.000 millones de pesos en dividendos, los cuales abonará el próximo martes 9 de agosto.

El pago se realizará "mediante la desafectación parcial de la reserva para futuros dividendos por una suma total de $39.341.054.463,83, el cual representa el 871 por ciento del capital social actualmente en circulación de 4.517.094.023 pesos, equivalente a 8,71 peos por acción". Según lo informado a la Bolsa, el pago se distribuiría en Certificados de Depósito Argentino (Cedears). El Cedear es una herramienta utilizada para dolarizar cartera. El denominado "dólar Cedear" surge de adquirir cedears en pesos que representan a una acción (o una fracción de ella) que cotiza en dólares en el exterior, lo que permite pasarse a moneda extranjera. El mes pasado el Banco Central incluyó la tenencia de Cedears dentro del tope de los 100.000 dólares que tienen las empresas para acceder al mercado oficial.