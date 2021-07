Vallejos y Aníbal Fernández destrozaron a Tetaz y sus viejas recetas monetarias

La diputada nacional y el dirigente peronista se cruzaron con el economista macrista que acompaña a Vidal en la lista de CABA por el debate sobre la independencia absoluta del Banco Central de los poderes del Estado y la aplicación de recetas fracasadas en la era Cambiemos.

El precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires y compañero de fórmula de María Eugenia Vidal, el economista Martín Tetaz, intentó retomar en la red social Twitter el debate por la independencia absoluta del Banco Central de los poderes del Estado y un retorno a la política monetaria de emisión cero y recibió una rotunda respuesta por parte de la diputada Fernanda Vallejos y Aníbal Fernández.

“Esa burrada ya la hizo (Mauricio) Macri. Después de la 'Inflation targeting' de (Federico) Sturzenegger, impuso la 'Emisión Cero'. Por si andás flojo de memoria: se fueron en 2019 con casi 55% de inflación, la más alta en 3 décadas. Estudien y dejen de pasar vergüenza ante la evidencia empírica”, disparó en primer lugar Vallejos.

En 2018, el BCRA, bajo la presidencia de Federico Sturzenegger, cumplió con el objetivo idílico de los monetaristas de la emisión cero, que coincidió a su vez con una disminución acentuada del gasto público de más del 25%, medida en dólares, al pasar de u$s158.643 en 2017 a u$s118.409 millones en 2018. Sin embargo, la inflación de ese año trepó al 47,6 por ciento, por entonces, la más alta de los últimos 30 años.

Pese a las evidencias Tetaz, volvió a la carga con dos tweets. “Tenemos que convencer a toda la población de la necesidad de cambiar la ley que regula el Banco Central, para que el presidente (este y los que le sigan) no pueda nunca más usar la máquina de hacer billetes. Basta de inflación”, señaló el economista de Juntos por el Cambio y acto seguido, en un segundo mensaje, señaló: “Fernanda no conozco tu trayectoria académica y científica, pero sí los datos, que son tu kriptonita. El plan de emisión cero empezó en octubre 2018 con inflación del 6.5% en septiembre. Para julio 2019 había caído al 2,2% En agosto ganaron ustedes y se hundió la demanda de dinero”.

La respuesta de Vallejos no se hizo esperar y refutó la versión argentina del pensador neoliberal estadounidense, Milton Friedman: “O sea que la robustez de tu teoría (¿) depende de un resultado electoral. Raro, Mr Friedman se olvidó de poner esa variable en la ecuación. ¿Demanda de dinero? ¡Hablale claro a la gente! Se la fugaron toda y terminaron defaulteando la deuda que uds. mismos habían emitido”.

Tetaz fue un paso más allá de la discusión cuando deslizó la idea de que la Argentina se quede sin la posibilidad de hacer una política monetaria independiente. “Tenemos que convencer a toda la población de la necesidad de cambiar la ley que regula el Banco Central, para que el presidente (este y los que le sigan) no pueda nunca más usar la máquina de hacer billetes. Basta de inflación”, señaló el economista macrista. Vallejos le respondió enseguida, de forma lapidaria: “Conclusiones: 1. Tu receta antiinflacionaria es un fracaso probado. 2. Es falso que se requiere un cambio normativo para llevar esa política a la práctica, ergo no querés una ley por los motivos que esgrimís, sino para quitarle a la Argentina la soberanía monetaria”.

A medida que la discusión se hizo más áspera, Tetaz mostró su juego y propuso que el directorio del Banco Central se elija a partir de “ternas sugeridas por bancos y universidades”. Es decir, que la iniciativa de Tetaz apunta, esencialmente, a quitarle el control del Banco Central a los poderes públicos para transferírselos al sector privado, esencialmente al sistema financiero. Vallejos fue categórica: “O sea: los poderes fácticos, reemplazarían a la voluntad popular expresada vía representantes del PEN, electos por voto de la ciudadanía. Y el Congreso sería la escribanía que legaliza el vaciamiento de la Democracia. Macrismo 2021”.

Después de este tuits de Tetaz, se sumó al debate Aníbal Fernández sobre el rol institucional del Banco Central y abrió un hilo de conceptos. “Dijo EC (Elisa Carrió) que no debía permitirse legisladores que no sepan redactar leyes. No hay que ser abogado para ser legislador pero, por lo menos, habría que tener algún asesoramiento que le explique derecho constitucional”, chicaneó Aníbal a Tetaz antes de darle unas lecciones sobre el papel previsto por la Carta Magna al Central y descartar in limine la idea de Tetaz de transferirle esta potestad al sector financiero.

“Sr Tetaz, no hay organismos independientes en la Constitución Nacional. Hay un gobierno que se divide en tres funciones principalisimas. Después tenemos algunos órganos desconcentrados o descentralizados que orbitan en alguno de los tres órganos principales”, explicó Anibal. “La CN atribuye la competencia de crear un banco al congreso, el BCRA. Materias administrativas competencia del HCN. Creado el Banco, por imperativo constitucional, entidad descentralizada que goza de plena competencia para decidir sobre los aspectos técnicos de su competencia. Solamente es supervisado por medio de un control de tutela por el Presidente de la Nación en los aspectos administrativos”, cerró.